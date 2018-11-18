

Şeker ve Çimento fabrikaları arsaları parsel parsel satılıyor



Özelleştiliren kamuya ait şeker fabrikalarının arazileri parsel parsel satılmaya devam ediyor. Kırklareli, Edirne, Erzurum, Aksaray, Manisa’daki şeker fabrikalarının 174 bin metrekarelik arazileri 5.5 milyon liraya satıldı.

AK Parti iktidarı alelacele sattığı şeker fabrikalarından yeterince para gelmeyince şimdi de fabrikaların arsa ve arazilerini tek tek satmaya başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), büyük bölümü özelleştirilen şeker fabrikalarına ait olan Kırklareli, Edirne, Erzurum, Aksaray ve Manisa gibi illerdeki 174 bin metrekare arsa ve araziyi 5.5 milyon liraya sattı.

Sözcü gazetesinde bugün yer alan bir habere göre, ÖİB, ülke genelindeki birçok ilde bulunan arsa ve arazinin satışını onayladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 174 bin metrekareyi aşan arazi ve arsa satışından toplam 5.5 milyon lirayı aşan tutarlarda gelir elde edilmiş olacak.

Satılan arsa ve araziler şöyle sıralanıyor:Aksaray Sultanhanı İlçesi Yeşiltönek'te bulunan 76 bin 575 bin metrekare yüzölçümlü arsanın 530 bin liraya en yüksek teklifi veren Selahattin Ergin isimli yatırımcıya satılmasına karar verildi.

Türk Şeker'e ait Edirne'nin Uzunköprü İlçesi'ndeki Hamidiye Köyü'ndeki 8 bin 133 metrekare arsa da 192 bin liraya Ali Doğru'ya satıldı.

KAMU MALLARI PARSEL PARSEL SATILDI

Erzurum İli Hınıs İlçesi Yelpiz Köyü'ndeki 20.100 metrekare arsa 31 bin 500 liraya Nihat Yıldız'a, Erzurum'un Karaçoban İlçesi'ndeki 20 bin metrekare arsa da 26 bin 500 liraya Mail Yördem'e satıldı.

Fabrikanın Kırklareli'nin Babaeski İlçesi'ndeki 3 milyon 50 bin metrekare arsası 558 bin liraya Volkan İnşaat şirketine, Pınarhisar İlçesi'ndeki 12 bin 563 metrekare arsası 625 bin liraya Salkım şirketine, merkez ilçesindeki 11 bin 195 metrekare taşınmazı 375 bin liraya, Trakya Çimento şirketine, Lüleburgaz İlçesi'ndeki 2.300 metrekare taşınmazı 93 bin liraya Kemal Tatar'a satıldı.

Ayrıca ÖİB, Manisa İli Selendi İlçesi'ndeki 20 bin 818 metrekare taşınmazın da 3 milyon 155 bin lira bedelle Hasan Karadaş isimli yatırımcıya satışını onayladı.