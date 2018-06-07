Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'nun 13'üncüsü 10 – 13 Mayıs 2018'de Antalya Regnum Carya Belek'te düzenlendi.
Seltek Estetik A.Ş. yetkilileri, bu tarz toplantılarla çalışmalarının güçlendiğini, farklı bilgi alışverişlerinin ve dermatoloji dünyasındaki son gelişmelerin paylaşımının önemli olduğunu vurguladılar. Dermatoloji sektörüne katkı sağlamak için yeni aktivitelerle ile doktorlar ile bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediler.