Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı ile Kozmetoloji ve Dermatoloji Akademisi Derneği'nin ortaklaşa düzenledikleri Prof. Dr. Faruk Nemlioğlu Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'nun 13'üncüsü 10 – 13 Mayıs 2018'de Antalya Regnum Carya Belek'te düzenlendi.

Kurulduğu 2004 senesinden bugüne seçkin dünya markalarını ve devrimsel yenilikleri, dermatoloji, plastik cerrahi ve medikal estetik dünyası ile buluşturan Seltek Group, 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'nda dermal dolgu ve mezoterapi ürünleriyle yer aldı. Dermatoloji uzmanlarının ve asistanlarının mesleki gelişimlerine ve estetik uygulama bakış açılarına katkı sağlamayı amaçlayan Seltek, 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'nda büyük ilgi gördü.

Seltek Estetik A.Ş. yetkilileri, bu tarz toplantılarla çalışmalarının güçlendiğini, farklı bilgi alışverişlerinin ve dermatoloji dünyasındaki son gelişmelerin paylaşımının önemli olduğunu vurguladılar. Dermatoloji sektörüne katkı sağlamak için yeni aktivitelerle ile doktorlar ile bir araya gelmeye devam edeceklerini söylediler.