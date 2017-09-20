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Setur Marinaları acil müdahale botlarını hizmete koydu

- Setur Marinaları, tesis içi ve yakınındaki teknelerin acil durum ihtiyaçlarına cevap vermek üzere acil müdahale botlarını hizmete aldı

Setur Marinaları acil müdahale botlarını hizmete koydu

- Setur Marinaları, tesis içi ve yakınındaki teknelerin acil durum ihtiyaçlarına cevap vermek üzere acil müdahale botlarını hizmete aldı

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:02
Setur Marinaları acil müdahale botlarını hizmete koydu

İSTANBUL (AA) - Setur Marinaları, tesis içi ve yakınındaki teknelerin acil durum ihtiyaçlarına cevap vermek üzere Türkiye'de ilk kez çok maksatlı acil müdahale botlarını hizmete aldı.

Setur Marinas açıklamasına göre, başlangıçta Setur Marinaları'nın Antalya ve Marmaris Netsel marinalarında hizmete giren botlar, yangından hasta tahliyesine, tekne yedeklemeden yüksek debili su tahliyesine kadar pek çok hizmeti bir arada verebiliyor.

ARTE Boatyard'ın yüksek yoğunluklu polietilen malzemeden ürettiği ve Setur Marinaları'nın ArGe çalışmalarında da aktif rol üstlenerek Türkiye'de ilk kez kullandığı acil durum botları, 6,7 metrelik boya sahip.

Dar alanda keskin manevra kabiliyetine sahip botlar saatte 26 mil hızlarıyla marina içinde ve yakın çevresindeki muhtelif acil durumlara anında müdahale edebiliyor.

2 personelin görev aldığı botlar, yangın problemi yaşayan teknelere itfaiyenin intikali öncesinde acil müdahalede bulunabiliyor. Yangınlara dakikada 400 litre deniz suyu ve kesintisiz 4 dakika köpükle müdahale edebilen tekne, itfaiye hizmetleri gelene kadarki kritik sürede teknelere hayati bir hizmet sunabiliyor.

Yangını kontrol altına alınamayan ve çevresini tehdit eden 30 tona kadar tekneleri de yedekleyerek sahaya taşıyabilen botlar, böylelikle yangının marinadaki diğer teknelere sıçramasını engelleyebiliyor.

Bu özelliklerinin yanı sıra, yoğun su alan ve batma riski olan teknelerden yüksek debili su tahliyesi yapabilen botlar, ayrıca yüksek hız ve çevik manevra kabiliyetleri ile en dar mevkilerdeki teknelerin acil ihtiyaçlarına da hızla cevap verebiliyor. Yaralanmış veya hayati riskli hastalara nakil hizmetleriyle destek vererek, kritik sağlık ekipmanlarının karadan denize taşınması sırasında geçen kritik süreleri bertaraf edebiliyor.


Anahtar Kelimeler:
Setur Marinas
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