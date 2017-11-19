Setur'dan yurt içi erken rezervasyon kampanyası

İSTANBUL (AA) - Setur, 2018 yaz dönemine yönelik yurt içi erken rezervasyon kampanyası ile tatil severlere avantajlı tatil fırsatları sağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Setur 20 Kasım 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak erken rezervasyon kampanyasında, yaz döneminde Türkiye'nin en seçkin tatil otellerinde yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlar sunuyor.

2018 yaz dönemine yönelik yurt içi erken rezervasyon kampanyası ile tatil severlere avantajlı tatil fırsatları sağlayan Setur'un her sene büyük ilgi gören erken rezervasyon kampanyasında 72 saate kadar gerçekleşen iptallerde yüzde 100 para iadesi, fiyatın değişmesi durumunda ise değişen fiyata göre işlem garantisi veriliyor.

Erken rezervasyon kampanyasına katılanlar Setur'un portföyünde yer alan Bodrum, Belek, Side, Çeşme ve Fethiye başta olmak üzere Robinson Otelleri, Regnum Carya Golf & Spa Resort, Sentido Zeynep Golf & Spa, Utopia World Hotel, Blue Waters Club, SENO Resort Sarıgerme, Side Sungate Hotel & SPA, The Bay Beach Club, Sherwood Otelleri, Hilton Dalaman Sarıgerme Resort & Spa, Hilton Bodrum Türkbükü Resort & Spa, Titanic Deluxe Bodrum, Adam & Eve, Sueno Hotels Deluxe Belek ve Xanadu Island olmak üzere pek çok üst kategori otelde indirimli konaklayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Setur Turizm Müdürü Oktay Temeller, "2018 yılı yaz döneminde uzun bir Kurban Bayramı tatili var, talebin ve dolayısıyla sezon fiyatlarının yüksek olacağını beklediğimiz bu dönem başta olmak üzere tüm yaz dönemi için erken davranan misafirlerimiz kaçırılmayacak fırsatlar yakalayabilecekler." ifadelerini kullandı.

20 Kasım'da başlanılacak erken rezervasyon kampanyasını kaliteli ve hesaplı bir tatil arayan tüm misafirlerine önerdiklerini belirten Temeller, şunları kaydetti:

"Misafirlerimizin aile yapıları, ilgi alanları, gelir düzeyleri gibi farklı nedenlerle tatil beklentileri değişiklik gösterebiliyor. Setur olarak deneyimli seyahat danışmanlarımızla birlikte oluşturduğumuz kişiye özel tatil paketleri ile misafirlerimize hem hesaplı hem de kaliteli tatil imkanı sunuyoruz. Doğanın içinde sakin ve huzurlu bir tatilden, yüksek tempolu ve eğlence ağırlıklı seçeneklere ya da yeni evli çiftlere pek çok sürpriz sunan balayı tatillerinden çocuk odaklı opsiyonlara kadar geniş bir yelpazeden avantajlı biçimde yararlanmak mümkün."