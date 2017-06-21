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Ekonomi:
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21 Haziran 2017 Çarşamba 11:14

Seyehat devi Ulusoy iflas etti

Temeli 1930’ların sonunda Ulusoy için geçen hafta mahkeme iflas kararı verdi.

Seyehat devi Ulusoy iflas etti
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Seyehat devi Ulusoy iflas etti
    Temeli 1930’ların sonunda Ulusoy için geçen hafta mahkeme iflas kararı verdi.Verilen iflas kararı sonrası şirketin tasfiyesine başlanacak. Aile arasındaki bölünme sonrası Ulusoy Seyahat, Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Haluk Ulusoy’a kalmıştı.
   Yaşadığı mali sıkıntıları bir türlü aşamayan Ulusoy Seyahat geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu. Ulusoy’un bir dizi otobüsü icradan satılırken, şirket hakkında bir de Efsane marka Ulusoy için iflas kararı iflas davası açılmıştı. Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar geçen 15 Haziran’da çıktı. Mahkeme anılan gün görülen duruşmada şirketin iflasını karar verdi.
   Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Bu kararla birlikte, 65 milyon 250 bin TL kayıtlı sermayesi bulunan Ulusoy Seyahat Nakliyat A. Ş. için tasfiye süreci de başlamış oldu. Şirketin tasfiye işlemleri Bakırköy 1. İcra Dairesi tarafından yürütülecek.  
   Ulusoy, Türkiye’nin en köklü kara taşımacılığı markalarından biri konumundaydı. Markanın temeli, 1937’de Hacı Mehmet Bahattin Ulusoy tarafından, Trabzon-Of arası yük taşımacılığına dayanıyor. Ulusoy Kardeşler arasındaki bölünme sonrası, ailenin en güçlü markalarından Ulusoy Seyahat, Haluk Ulusoy’a kalmıştı.Ulusoy iflas kararından bir süre önce de yine taşıma sektörünün liderlerinden Varan firmasını bünyesine almıştı.   
    

   Ancak, Ulusoy, hem sektörün yaşadığı sıkıntılar hem de grubun diğer işlerinde yaşanan sıkıntı nedene ile toparlanamadı. Ulusoy’un Bahçelievler’deki dev arazisi icradan satışa çıkarılırken, ünlü markanın bir dizi otobüsü de icradan satışa konulmuştu. Ulusoy markası, kara yolu taşımacılığında 'efsane marka' olarak anılıyor.
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Anahtar Kelimeler
Ulusoyİflas
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