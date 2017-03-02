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Ekonomi:
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02 Mart 2017 Perşembe 19:35

 SGK süreyi 7 Mart'a kadar uzattı

 SGK'dan yapılan açıklamada, "28 Şubat 2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur" denildi.

 SGK süreyi 7 Mart'a kadar uzattı
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 SGK süreyi 7 Mart'a kadar uzattı

   SGK'dan yapılan açıklamada, "28 Şubat 2017 tarihinde, Kurumumuzla prim tahsilat anlaşması olan bankaların Kurumumuz tahsilat sistemleriyle iletişiminde sıkıntılar yaşanmış ve prim tahsilatlarında aksaklıklar oluşmuştur" denildi.
   Açıklamada, "Prim ödeme yükümlülerimizin mağduriyetlerini önlemek amacıyla son ödeme günü 28/02/2017 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri 07/03/2017 tarihi gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır" İfadesi kullanıldı.
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