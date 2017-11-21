İSTANBUL (AA) - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, siber güvenliğin önem kazandığını belirterek, "Türkiye olarak yılda 25 milyon DDoS atağı (Siber saldırı) alıyoruz. Avrupa'da saldırı almada birinci, dünyada da Amerika ve Brezilya'nın ardından üçüncüymüşüz." dedi.

Ateş, Shield 2017 Siber Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, hızla gelişen teknolojinin yaşamın her alanı gibi finans alemini de etkilediğini ifade etti.

Ateş, "Teknoloji ve güvenlik alanında öğrendikçe tedirginliğim artıyor. Sadece DenizBank için değil, 40 küsur tane hizmet verdiğimiz diğer şirket için..." dedi.

Küresel ekonomik krizlerin ardından büyüme rakamlarının toparlanmaya başladığını ifade eden Ateş, enflasyonun artırılması suretiyle insanların harcamaya teşvik edildiğini söyledi.





- "FinTech'lerin ticaret hacimlerinin 7 trilyon doları geçeceği bekleniyor"







Hakan Ateş, perakende ve finansal hizmetlerin, dijitalleşmenin sarstığı ilk sektörler arasında bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bir finansal teknoloji şirketleri (FinTech) var, bir devar. FinTech'ler aşağı yukarı 8 milyar dolar küsur yatırım alan şirketler... Bir de Techfin'ler var. Baktığınız zaman bunlar ağabeyler... Biz kimiz? Türkiye'de Turkcell'iz, dünyada Amazon'uz, Google'ız, Apple'ız. Biz bu işleri de yaparız arkadaş, size gerek yok.' diyenler...

Çok büyük bir bankacı olan John Gerard Stumpf demişti ki 'FinTech'ler bizim öğle yemeğimizi yiyor.' Fakat şimdi biz sonradan baktık ki, bunlar öğle yemeklerini yiyedursunlar ufak ufak ki ticaret hacimlerinin 3,3 trilyon dolardan 4-5 yıl içerisinde 7 trilyon doları geçeceği bekleniyor. Hiçbir tahmin tutmadığı için muhtemelen bu rakam da aşılacak. Diğer yandan asıl tehlike TechFin'ler... Yani ben bankayım arkadaş... Ne bilgisayar ne şube... 'Bir sistem kurdum, ben her şeyimi telefonla gerçekleştireceğim' diyor. TechFin'ler girecek devreye..."



Ateş, bankaların regülatörler tarafından korumaya alınmış yapılar niteliğinde olduğunu belirterek, "Korumaya muhtaç konuma geldik. Allah'tan lisansımız var, başkası ödünç para veremiyor, şunu yapamıyor, bunu yapamıyor. Bankacılık ve finans kurumları Techfin'lere karşı ancak ve ancak FinTech'lerle iş birliği yaparak hayatta kalır." ifadelerini kullandı.





- "Avrupa'da bir numaraymışız"





DenizBank'ın dijital dönüşüm sürecinde Microsoft'un kurucusu Amerikalı iş adamı Bill Gates'ten yardım aldıklarını aktaran Ateş, dönüşüm için "gemileri yakmak" gerektiğini söyledi.



Teknolojik gelişmelerin çoğunlukla güvenlik açıklarına da yol açtığını belirten Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Artık bizim düşüncelerimizi de aşan bir ikilem var. İlk dilemma CEO ile teknoloji üst yöneticisi (CTO) arasında çıktı. Biz ilk CTO'sunu atayan banka olduk. Ben hükümet üyelerine her fırsatta soruyorum, 'Bu hükümetin CTO'su kim?' Net bir cevap alamıyorum. Bizim koordinasyonumuzu kim yapıyor? Biz mainframe'lerden kurtulduk, internete geçtik, mobil bankacılık var. Bunların hepsini yaptık. Tamam mıyız? Değiliz. Yani hala Türkiye olarak yılda 25 milyon DDoS atağı (siber saldırı) alıyoruz. Ödüm koptu. Avrupa'da bir numaraymışız. Avrupa'da saldırı almada birinci, dünyada da Amerika ve Brezilya'nın ardından üçüncüymüşüz."



Bazı ekonomistlere göre küresel ekonomi ölçeğinde ilk büyük batışın dijital coinlerden olabileceğini aktaran Ateş, siber güvenliğin her zamankinden fazla önem kazandığını kaydetti.

Shield 2017 Siber Güvenlik Konferansı, "Dijital İnovasyon ile Gelen Güvenlik Riskleri: Güvenli Bir Dijital Gelecek İçin Stratejimiz Ne Olmalı" ve "Hayal mi Yoksa Gerçek mi? Siber Güvenlikte Yeni Nesil Otomasyon ve Geleceği" panelleriyle devam etti. Panellerde, dijital güvenlik riskleri ve çözüm stratejileri ele alındı.