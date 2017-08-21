Galeriler Videolar Yazarlar
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe Emre Mor ile anlaştı
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa çıkıyor
Son Dakika
Fenerbahçe-Vardar maçının biletleri yarın satışa...
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Son Dakika
Mourinho eski öğrencileriyle kazanıyor
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Son Dakika
Trabzonspor deplasmanda boyun eğmiyor
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor
Son Dakika
Medipol Başakşehir zoru başarmak istiyor

Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı

Yarın şiddetli yağış beklenen İstanbul'da bir uyarıda sigorta şirketlerinden geldi

Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı

Yarın şiddetli yağış beklenen İstanbul'da bir uyarıda sigorta şirketlerinden geldi

Tayfun Gokdeniz
Tayfun Gokdeniz
21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:09
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı
   Yarın şiddetli yağış beklenen İstanbul'da bir uyarıda sigorta şirketlerinden geldi.Allianz sigorta müşterilerini sms ile uyararak yoğun yağış ve sel baskınları için yarın dikkatli olmalarını istedi.
   Allianz sigorta müşterilerine yolladığı mesajda "Değerli müşterimiz,İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış beklenmektedir.Olası su baskını,sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilgilerinize sunarız" denildi.
   Aynı uyarı mesajı Anadolu Sigorta tarafından da müşterilerine yapıldı.Sms yoluyla yapılan açıklamada şöyle denildi; Degerli Sigortalimiz, hava tahminlerine gore 22.08 Sali gunu Istanbul ve cevresinde orta ve kuvvetli yagis beklendiginden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karsi(ani sel, su baskini vb.) tedbirli olmanizi oneririz." 
Son Güncelleme: 21.08.2017 17:37
Anahtar Kelimeler:
şiddetli Yağışİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mitsubishi Electric'in
Mitsubishi Electric'in "Threebots" projesine Cannes'dan ödül
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor
Markafoni yarın yeniden faaliyete geçiyor
Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi
Odeabank, Stevie'de en fazla ödül kazanan Türk şirketi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim