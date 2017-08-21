Sigorta şirketleri İstanbulluları yağış için uyardı

Yarın şiddetli yağış beklenen İstanbul'da bir uyarıda sigorta şirketlerinden geldi.Allianz sigorta müşterilerini sms ile uyararak yoğun yağış ve sel baskınları için yarın dikkatli olmalarını istedi.

Allianz sigorta müşterilerine yolladığı mesajda "Değerli müşterimiz,İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kuvvetli yağış beklenmektedir.Olası su baskını,sel ve dolu tehlikesine karşı gerekli tedbirleri alabilmeniz için bilgilerinize sunarız" denildi.

Aynı uyarı mesajı Anadolu Sigorta tarafından da müşterilerine yapıldı.Sms yoluyla yapılan açıklamada şöyle denildi; Degerli Sigortalimiz, hava tahminlerine gore 22.08 Sali gunu Istanbul ve cevresinde orta ve kuvvetli yagis beklendiginden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karsi(ani sel, su baskini vb.) tedbirli olmanizi oneririz."

Son Güncelleme: 21.08.2017 17:37