Siirt'te fıstık üreticisinin 'çifte bayram' sevinci

SİİRT (AA) - Ali Tepe - Siirt'te Kurban Bayramı'nda hasat yapan fıstık üreticileri, yüksek rekolte beklentisiyle adeta çifte bayram sevinci yaşıyor.

Hasadın Kurban Bayramı'na denk geldiği Siirt fıstığında verim bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü.

Bir yıl yüksek, ertesi yıl ise düşük üretim gerçekleşen ve geçen yıl 12 bin 500 ton verim sağlanan fıstıkta bu yıl rekoltenin 45 bin tona ulaşması bekleniyor.

Bayramı hasat yaparak geçiren, emeklerinin karşılığını alacak olmanın heyecanını yaşayan üreticiler, ürünlerini yurt dışına ihraç etmeye hazırlanıyor.

"Çifte sevinç yaşayacağız"

Üreticilerden Fevzi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt çiftçisinin en önemli gelirinin fıstık olduğunu belirterek, hasada başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu dile getiren Yıldız, "İnşallah bayram ile de çifte sevinç yaşayacağız. Ürünlerimiz çok bereketli ve gerçekten çok kaliteli. Ürünlerin bolluğundan dolayı çok mutluyuz. Çünkü fıstık Siirt'in geleceği." dedi.

Siirt halkının yaklaşık yüzde 40'ının bu dönemde tarlada çalışarak mahsulünü topladığını anlatan Yıldız, bu sene 2 kat ürün beklediklerini vurguladı.

Yıldız, tüm üreticilere kolaylık ve sevinçlerinin daim olmasını dileyerek, ilde boş arazilerin de fıstık ekili alanlara dönüştürülmesi için geçmiş yıllarda olduğu gibi devlet desteği beklediklerini aktardı.

Üretici Fahrettin Çiçek, bu sene fıstığın kaliteli ve verimli olduğunu belirtti.

"Bu sene ürün hem kaliteli hem verimli. Allah'tan bu bolluğun devamını diliyoruz. Çabalarımızın karşılığını alabiliyoruz." diyen Çiçek, bayramda da işçilerle ürün toplamaya devam ettiklerini dile getirdi.

"İnşallah beklediğimiz rekolteye ulaşırız"

Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı Şuayip Aslan, Kurban Bayramı ve fıstık hasadında bereket nedeniyle çiftçilerin çifte sevinç yaşadığını kaydetti.

Bayramda olduğu gibi bayramdan sonra da üreticilerin hasada devam edeceğine işaret eden Aslan, üreticinin bu yıl ürünlerini işledikten sonra hem iç pazara hem de yurt dışına sunacağını bildirdi.

"Yaklaşık 45 bin ton yaş fıstık rekoltesi bekliyoruz. İnşallah beklediğimiz rekolteye ulaşırız. Üreticiler olarak iki bayram yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Aslan, fıstığın perakende satışının 40 lira civarında olacağını belirtti.

Aslan, "Avrupa Birliğince kurulan Fıstık İşleme Tesisi'nde bu ay üretime geçilecek. İnşallah ürünlerimizi ülke pazarına ve yurt dışına kendi tesisimizde işleyerek sunacağız." diye konuştu.