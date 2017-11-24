Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104942
ALTIN
163.232
DOLAR
3.9408
STERLİN
5.2504
EURO
4.6823
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Galatasaray'ın konuğu Aytemiz Alanyaspor
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile berabere kaldı
Atiker Konyaspor sahasında Marsilya ile...
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83 mağlup oldu
Anadolu Efes, Zalgiris Kaunas'a 91-83...
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif direktörü oldu
Hierro İspanya Milli Takımı'nın sportif...
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na çok iyi ev sahibi olur
FIFA Başkanı Infantino: Türkiye 2024...

Şimşek, Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Moskova’da Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek, "20 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 5 katına çıkarabiliriz." dedi.

Şimşek, Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Moskova’da Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek, "20 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 5 katına çıkarabiliriz." dedi.

24 Kasım 2017 Cuma 15:26
Şimşek, Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet etti

MOSKOVA (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moskova’da Rus yatırımcıları Türkiye'ye davet ederek, "20 milyar dolar olan ticaret hacmimizi 5 katına çıkarabiliriz." dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Rusya’nın en büyük bankası Sberbank’ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Rus iş adamları ile bir araya geldi.

Toplantıda Şimşek’e, Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) ve İcra Kurulu Başkanı Herman Gref eşlik etti.

Türkiye ve Rusya arasındaki ekonomik ilişkilerin ele alındığı etkinlikte, Rus şirketlerin Türkiye’ye yönelik yatırımları istişare edildi.

Toplantının ardından Moskova ziyaretini AA muhabirine değerlendiren Şimşek, Türkiye ve Rusya’nın, çok güçlü ve büyük potansiyele sahip iki komşu ülke olduğunu hatırlatarak, “Şu anda ticaret hacmimiz 20 milyar dolar seviyesinde ve bunu çok rahat bir şekilde 5 katına çıkarabiliriz. Karşılıklı yatırımlarda güçlü ivme var ve bunu çeşitlendirerek artırmak gerekiyor.” dedi.

Rus yatırımcılara, Türkiye’de yaşanan kısa vadeli sıkıntıların geçici olduğunu anlattıklarını vurgulayan Şimşek, “Türkiye hem geçmişte çok güçlü performans gösterdi, hem de geleceği çok parlak bir ülke. Yatırımcılara kapımız açık. Türkiye ve Rusya bir araya geldiğinde hem katma değer üretir hem de bölgesel barışa istikrara refaha katkıda bulunur.” ifadelerini kullandı.

Türk ekonomisinin çok çeşitli bir yapıya sahip olduğuna işaret eden Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’de hemen hemen tüm sektörlerde yüksek bir potansiyel bulunuyor. Dolayısıyla Rus yatırımcılara Türk ve Rus ekonomilerinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu söyledik. Özellikle 4’üncü sanayi devrimi kapsamında Rusya’nın temel bilimlerde çok güçlü olduğunu biliyoruz. Türkiye’nin de girişimcilik ruhu çok güçlü. Bu ikisini birleştirelim, bu arada da Sberbank bunu finanse etsin dedik.”

Muhabir: Emre Gürkan Abay

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başak Traktör, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor
Başak Traktör, ihracatı ve istihdamı artırmayı hedefliyor
Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına
Antalya'daki şiddetli yağış ve fırtına
Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı
Kara Cuma çılgınlığı Türkiye'ye sıçradı: Ünlü markaların rafları boşaldı
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)​
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (2)​
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (1)
THY Başkanı İlker Aycı, AA Finans Masası'na konuk oldu: (1)
"2017'yi 121 milyon dolar ciroyla kapatmayı hedefliyoruz"
Rüzgarda 5 milyar dolarlık yatırım yolda
Rüzgarda 5 milyar dolarlık yatırım yolda
iPhone X, n11.com’da satışa sunuluyor
iPhone X, n11.com’da satışa sunuluyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim