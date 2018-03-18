Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Muslera Terim'le kendini buldu
Muslera Terim'le kendini buldu
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Fenerbahçe, Kadıköy'de eski günlerini özlüyor
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Antalyaspor'da ilk deplasman galibiyeti sevinci
Galatasaray kritik viraja girdi
Galatasaray kritik viraja girdi
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve inanıyorum”
Terim “Ben takımıma güveniyorum ve...

Şirket kurmak kolaylaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi." dedi.

Şirket kurmak kolaylaştı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi." dedi.

18 Mart 2018 Pazar 15:42
Şirket kurmak kolaylaştı

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, hükümetin, şirket kurmanın kolaylaştırılması ve bu konuda yaşanan sıkıntıların çözümü adına güçlü bir irade ortaya koyduğunu belirterek, "Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi." ifadesini kullandı.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ koordinasyonundaki Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çalışmaları kapsamında şirket kuruluşlarında yaşanan bürokrasiyi bitiren düzenlemelerin yürürlüğe girdiği, TOBB'a bağlı odalarda faaliyet gösteren ticaret sicil müdürlüklerinin şirket kuruluşunda "tek durak" haline geldiği belirtildi.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da konuya ilişkin değerlendirmesinde, ticaret hayatına yeni girecek müteşebbislerin önündeki engelleri kaldırmak için uğraş verdiklerini bildirdi.

Risk alacak, istihdam sağlayacak ve katma değer yaratacak girişimcinin iştahını, yüksek maliyetler ve gereksiz prosedürlerle yok etmek istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu noktadaki sıkıntıları masaya yatırdık ve önerilerimizi hükümetimiz ile paylaştık. Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ'ın desteğiyle belirlenen yol haritası dahilinde çıkarılan kanun ile çok önemli bir adım atıldı." ifadesini kullandı.

"Uzun işlemler geçmişte kaldı"

Türkiye'nin Dünya Bankasının şirket kuruluş işlemleri sıralamasında şu anda 80'inci sırada olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin sıralamada ilk 10'a gireceğine dikkati çekti.

Hisarcıklıoğlu, düzenlemelerin hayata geçirilmesine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile ilgili tüm bakanlara teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Şirket kurmak için gereken uzun işlemler artık geçmişte kaldı. Yeni dönem çok farklı. Hükümetimiz, yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında güçlü bir irade ortaya koydu. Sekiz prosedürden oluşan şirket kuruluş süreci tek prosedüre indirildi. Yapılan düzenleme ile şirket kurmak isteyen kişi, MERSİS'e girecek ve odaya gelecek."

Şirket kuruluşlarında nihai hedefin elektronik ortamda şirket kuruluşu ve tüm şirket işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, bu konuda TOBB'a kanunla verilmiş görevler olduğunu ve üzerlerine düşen bu görevler kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile çalıştıklarını belirtti.

Hisarcıklıoğlu, dünyadaki iyi uygulamaların tümünün, işlemlerin tek noktada sonuçlandırılması prensibiyle şekillendiğine işaret ederek, "Biz de yabancı yatırımcının ülkemize gelmesini ve yerli müteşebbislerimizi teşvik etmek istiyorsak prosedürleri ve maliyetleri azaltmak durumundaydık." ifadesini kullandı.

Muhabir: Erdal Çelikel

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Tüfenkci Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti
Bakan Tüfenkci Dünya Turizm Fuarı'nı ziyaret etti
En fazla ceza finansal hizmet sözleşmeleri için kesildi
En fazla ceza finansal hizmet sözleşmeleri için kesildi
30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor
30 ülkeden 350'ye yakın iş insanı Bursa'ya geliyor
Altın tüm zamanların zirvesinde
Altın tüm zamanların zirvesinde
Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor
Hazinenin altın tahvili ihracında 'ikinci tur' başlıyor
İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanlara büyük ilgi
İstanbul Yeni Havalimanı'nda ticari alanlara büyük ilgi
Erkekler eğlenceye kadınlardan daha fazla harcıyor
Erkekler eğlenceye kadınlardan daha fazla harcıyor
Gökyüzünde Çanakkale Türküsü
Gökyüzünde Çanakkale Türküsü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim