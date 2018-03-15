Şirket kuruluşunda yeni dönem başlıyor

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığını yaptığı Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu'nun (YOİKK) Eylem Planı çerçevesinde, "7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Bu kapsamda, kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmelerine, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılabilmesine imkan sağlandı.

Bundan sonra şirket kurmak için noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak. Sadece ticaret sicili müdürlüklerine gitmek yeterli olacak. Böylece 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek.

Bununla birlikte SGK kaydı otomatik gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu payı yine aynı müdürlüklerde alınacak. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı kaldırılacak ve Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamaya gidecek.

"Masrafın düşmüş olması da girişimci için ayrı bir motivasyon"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, artık girişimcilerin çayını içip, gazetesini okurken şirketini kurabileceğini belirterek, "Bugün ilk defa vatandaş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelip şirketini çok kısa bir sürede kurdu. Başka herhangi bir devlet kurumuna veya bankaya gitmek durumunda kalmadı." dedi.

Kızılelma, eskiden bu işlemlerin 2-3 gün sürdüğünü, artık 20 dakikada halledilebileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce 2 bin lirayı bulan masraflar 300 TL'ye indirildi. Eminönü merkez binasının yanı sıra Maltepe, Şişli ve Esenler olmak üzere İstanbul'da 4 şube ile hizmet veriyoruz. Bugün buraya gelerek kısa sürede tek noktadan işlemlerini halleden kişiler de oldukça memnun. Ayrıca masrafın düşmüş olması da girişimci için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile birlikte bürokratik prosedürlerin çoğu azaltıldı. İleride vatandaşın buraya gelmesine dahi gerek kalmayacak. MERSİS'e elektronik imza ile girerek bütün işlemlerini oturduğu yerden yapabilecek."

Girişimcinin önceden şirket kurmak istediğinde 5 kurumla muhatap olarak 7 farklı prosedürü yerine getirmek durumunda kaldığını aktaran Kızılelma, "Tüm bu işlemler bugünden itibaren ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilecek. Böylelikle 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek." dedi.

Kızılelma, kuruluş aşamasında imza onayı ve daha sonra defter onayının sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki defa notere gitme ihtiyacı ortadan kalkacak. Sosyal güvenlik kaydı, SGK'ya gitmeye gerek kalmadan ticaret sicili müdürlüğünde şirket kuruluşu esnasında elektronik olarak gerçekleşecek. Banka yoluyla ödenen Rekabet Kurumu payı ticaret sicili müdürlüğü vasıtasıyla ödenecek. Şirket kuruluşu aşamasında vergi dairesi tarafından gerçekleştirilen yoklama risk bazlı olarak yapılacak. Ayrıca, daha önce noterlere onaylatılan ticari defterler bundan böyle ticaret sicili müdürlüğü tarafından onaylı şekilde vatandaşa teslim edilecek. Artık her şirkete yoklamaya gidilme uygulaması kaldırılacak. Ticaret sicilden çıkan girişimci, yoklama beklemeden işine başlayabilecek."

Muhabir: Handan Güneş