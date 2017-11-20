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Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu

İthal et satışı ile İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla hayvan pazarında satışlar durma noktasına geldi.

Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu

İthal et satışı ile İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olan Şarkışla hayvan pazarında satışlar durma noktasına geldi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:31
Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu


Sırp eti, yerli üretimi vurdu: Satışlar durdu

Yurt içinde kırmızı et fiyatlarının düşürülmesi için başlatılan ithal et satışı hayvan satışlarını durma noktasına getirdi. İç Anadolu bölgesinin en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Şarkışla hayvan pazarında bu gelişmelerden olumsuz etkilendi.

Her Cumartesi günü kurulan pazar hayvan pazarında yoğunluk olmasına rağmen hayvan satışı yok. İthal et satışının ardından yerli karkas kesim 23, kuzuda ise 26 liraya kadar gerilemiş olması da satışları etkilemedi.
İthal et besiciyi çökertti
Besiciler hiç satış yapmadan günü kapattıklarını belirterek, ithal etin yerli üretimi çökerttiğini söylediler. Besiciler yerli et fiyatının düşebilmesi için de önce mazot, gübre ve yem fiyatlarının düşmesi gerektiğine dikkat çekti. Besiciler yaptıkları açıklamalarda,"İthal et yerli hayvan satışlarını psikolojik olarak durdurdu. Satış yok. 500 TL nakliye parası vererek pazara getirdiğimiz havyarları tekrar nakliye parası ödeyip geriye götürüyoruz. İthal et girişinden önce pazara getirdiğimiz hayvanların yüzde 80'ı satılırdı. Elimizde mal kalmazdı. Şuan çoğu besici hiç mal satmadan pazardan ayrılıyor. Bu sistem bizi çökertti. Türkiye’de yerli et fiyatlarının düşmesi için ithal et kalıcı bir çözüm olamaz. Hayvan fiyatlarının düşmesi için mazot, gübre ve yem fiyatlarının da düşmesi gerekiyor. Bugün yem 60 lira. İthal ile sorun çözülmez. Bugün fiyat düşer yarın yine yükselir" dediler.

Son Güncelleme: 20.11.2017 08:34
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