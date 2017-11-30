Şişecam Gönüllülerinden Çocuk Hakları Şenliği

İSTANBUL (AA) - Şişecam Gönüllüleri ekibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İstanbul Beykoz Öğrenim Birimi iş birliğiyle "Çocuk Hakları Şenliği" etkinliğini düzenledi.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu, kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Şişecam çalışanlarından oluşan Şişecam Gönüllüleri ekibi, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) İstanbul Beykoz Öğrenim Birimi işbirliğiyle "Çocuk Hakları Şenliği" etkinliğini düzenledi.

Çocuk haklarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen şenlik, Beykoz Çavuşbaşı Ahmet Akça İlkokulu'nda 200 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, çocuk haklarına yönelik atölye çalışmalarında farkındalık yaratıldı. Çocuk Hakları atölyesinin yanı sıra Cam Atölyesi, Sihirli Boya, Cam Geri Dönüşümü, Yüz Boyama ve XD Sinema aktiviteleriyle çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir gün yaşatıldı.

