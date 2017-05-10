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10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:05

Şişecam greve gidiyor

Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Şişecam greve gidiyor
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Şişecam greve gidiyor
   Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.
   Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre grev kararı alınan fabrikalar şöyle:
*Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası,
*Şişecam Otomotiv A.Ş. Otocam Fabrikası,
*Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,
*Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası,
*Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,
*Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile
*Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası
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ŞişecamGrev
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