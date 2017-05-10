Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.

Şişecam greve gidiyor

Şişecam ve bağlı ortaklıkları Trakya Cam ile Anadolu Cam, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde Kristal-İş sendikasının 24 Mayıs tarihinde grev kararı aldığını, ancak toplu iş sözleşmesi sürecinin devam ettiğini açıkladı.Şirketlerden KAP'a yapılan açıklamaya göre grev kararı alınan fabrikalar şöyle:*Trakya Cam San. A.Ş. Trakya Fabrikası, Mersin Fabrikası,*Şişecam Otomotiv A.Ş. Otocam Fabrikası,*Trakya Yenişehir Cam San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,*Anadolu Cam San. A.Ş. Mersin Fabrikası,*Anadolu Cam Yenişehir San. A.Ş. Yenişehir Fabrikası,*Paşabahçe Cam San. ve Tic. A.Ş. Kırklareli Fabrikası ve Eskişehir Fabrikası ile*Cam Elyaf San. A.Ş. Cam Elyaf Fabrikası