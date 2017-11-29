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Şişecam ile Balçova Belediyesi arasında iş birliği

-Şişecam Topluluğu, "Cam Yeniden Cam" kapsamında, İzmir Balçova Belediyesi iş birliğiyle Üçkuyular Semt Pazarı'nda "Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi" gerçekleştirdi

Şişecam ile Balçova Belediyesi arasında iş birliği

-Şişecam Topluluğu, "Cam Yeniden Cam" kapsamında, İzmir Balçova Belediyesi iş birliğiyle Üçkuyular Semt Pazarı'nda "Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi" gerçekleştirdi

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:42
Şişecam ile Balçova Belediyesi arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, İzmir Balçova Belediyesi ile "Cam Yeniden Cam" projesi kapsamında iş birliği imzaladı.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu sürdürülebilir bir yaşam için geri dönüşüm uygulamalarında farkındalık yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.

Şişecam Topluluğu, "Cam Yeniden Cam" kapsamında, İzmir Balçova Belediyesi iş birliğiyle 26 Kasım Pazar günü Balçova Üçkuyular Semt Pazarı'nda "Cam Geri Dönüşümü Pazar Aktivitesi" gerçekleştirdi.

Üçkuyular Semt Pazarı’nda kurulan "Cam Yeniden Cam" standında 6 bin kişiye ulaşılarak, 650 kg cam kırığı toplandı. Ziyaretçilere, pazar filesi, temiz hava etiketli flakon şişeler hediye edilerek camın geri dönüşüm süreci hakkında bilgi verildi.


Anahtar Kelimeler:
Cam Yeniden CamŞişecam
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