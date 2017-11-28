İSTANBUL (AA) - Şişecam Topluluğu, geri dönüşümde farkındalığı artırmak amacıyla hayata geçirdiği Cam Yeniden Cam projesi kapsamında Şişecam Topluluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliği yaptı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun da katıldığı Cam'ın Dünyası etkinliğinde, 7 bin 500 ziyaretçiye cam şişelerin yeniden nasıl hayat bulduğu eğlenceli ve eğitici bir şekilde aktarılırken, camın geri dönüşümüne dikkat çekildi.

Tepe Nautilus AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, başta çocuklar olmak üzere tüm katılımcılar cam şişelerin yeniden nasıl hayat bulduğunu deneyimleme fırsatı buldu. Ayrıca 2 bin 200 içecek dağıtımı yapılan etkinlikte, 400 kg cam kırığı toplandı. Cam şişe atığının da geri dönüştürülmesi sağlanan etkinlikte tanıtıcı broşür dağıtımı yapıldı.

Cam Yeniden Cam standına gelen ziyaretçilere ikram edilen içeceklerin cam şişeleri stantta bulunan cam kumbarasına atılarak en sağlıklı ve en çevreci ambalaj malzemesi olan camın geri dönüşümünün önemine dikkat çekildi.

Şişecam Topluluğu'nun camın en sürdürülebilir ambalaj malzemesi olmasından hareketle 2011 yılında hayata geçirdiği Cam Yeniden Cam projesi kapsamında bugüne kadar, 28 bin 500 konutun ısınma ve sıcak suyunu karşılayacak düzeyde enerji tasarrufu sağlandı, 244 bin otomobilin trafikten çekilmesine eşdeğer karbon salımı önlendi, önlenen karbon salımı sayesinde 20 milyon ağacın bir yılda temizlediği havaya eş değer bir düzeye ulaşıldı ve 1 adet cam şişe bir bilgisayarı 25 dakika çalıştırıyor.

Cam üretiminde yüzde 10 oranında cam kırığının girdi olarak kullanılması, ham maddenin yüzde 12, enerjinin yüzde 2,5 ve karbon emisyonlarının ise yüzde 5 oranında azaltılmasını sağlıyor.

Hiçbir kalite kaybına uğramadan yüzde 100 geri dönüştürülebilen bir ambalaj malzeme olan cam ile 1 adet cam şişe üretmek için girdi olarak 1 adet cam şişe atığı kullanmak yeterli oluyor.

Bir adet cam şişeyi geri dönüştürerek bir bilgisayarı 25 dakika, bir televizyonu 20 dakika çalıştırmaya yetecek kadar da elektrik tasarrufu sağlanabiliyor.