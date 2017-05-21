Skoda Kodiaq Avek'te satışa sunuldu!

3 Farklı Donanım Seçeneği

’nın SUV atağının en önemli adımı olan, satışa sunuldu. Markanın gerek yeni pazarlara gerekse daha geniş müşteri kitlesine ulaşmasında önemli bir rol oynayacak Kodiaq modeli 109.900 TL’den başlayan fiyatlarla’in Çanakkale ve Tekstilkent-İstanbul’ da bulunan showroomlarında yerini aldı.Sınıfının standartlarını yeniden belirleyecek Kodiaq, markanın etkileyici tasarım dilinin SUV sınıfındaki yansıması durumunda.Ambition, Style ve Prestige olmak üzere 3 donanım seviyesine sahip Kodiaq, 125 HP ile 190 HP arasında değişen güçler sunuyor. Tercihe 6 ileri manuel veya 6-7 ileri DSG otomatik şanzımanla satın alınabilen, aynı zamanda 2 çeker veya 4 çeker seçeneklerine de sahip.Standart olarak 5 koltuklu olarak sunulan büyük SUV modeli, opsiyonel olarak 7 kişilik kapasiteyle de satın alınabiliyor. Bununla birlikte Kodiaq, 4.697 mm uzunluğuyla sınıfının en büyük bagaj hacmini sunuyor. 5 kişilik seçenekte 720 lt’lik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 2065 lt’ye yükseliyor.Tanıtımının başladığı günden itibaren merak edilen Skoda Kodiaq’ın showroomlarında sergilenmeye başlandığı günden itibaren yoğun ilgiyle karşılandığını dile getirenGenel Müdürü; Çekiciliğin yanı sıra olağanüstü tasarımı da bir arada sunan Kodiaq’ ın , 1.4 TSI benzinli veya 2.0 TDI dizel motorlarla tercih edilebileceğini belirtti.