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Soğan bu sefer fiyatıyla ağlattı

 Soframızın eksilmez yiyeceği soğan bu sefer fiyatındaki anormal artışla tükeciyi ağlattı.

Soğan bu sefer fiyatıyla ağlattı

 Soframızın eksilmez yiyeceği soğan bu sefer fiyatındaki anormal artışla tükeciyi ağlattı.

20 Kasım 2018 Salı 08:30
Soğan bu sefer fiyatıyla ağlattı

Soğan bu sefer fiyatıyla ağlattı

   Soframızın eksilmez yiyeceği soğan bu sefer fiyatındaki anormal artışla tükeciyi ağlattı. Toptancıların soğan fiyatlarındaki artış beklentisi, bu hafta pazar tezgahlarına yansırken, soğanın fiyatı, yüzde 100 artışla 2,5 liradan 5 liraya çıktı. Pazarcı esnafı, soğanın kilosunun yılbaşına kadar 10 lirayı bulacağını öne sürdü. İzmir’de kilosu geçen hafta 2,5 lira olan soğan, bu hafta 5 liradan satışa sunuldu. Toptancılar, ilkbahara yani yeni ürün çıkına kadar fiyat artışının devam edeceğini ileri sürerken, pazarcı esnafı da yılbaşına kadar soğanın fiyatının 10 lirayı bulacağını savundu.

   Geçen haftaya göre, soğanın fiyatının 2 katına çıktığını belirten Muhammed Cullas, bu artışın gelecek hafta da devam edeceğini öne sürdü. Cullas, “Haftaya soğanın fiyatı 7 lirayı bulur. Ben hem üretiyorum hem satıyorum. Yağışlardaki düzensizliğe bağlı olarak üretici şebeke suyuyla tarlasını sulamak zorunda kaldı. Sular asitli olduğu için ürünlere zarar verdi. Bu yüzden soğanlar çürüdü. Ankara Polatlı’da yetiştirip burada satıyorum. Kış boyu Ankara’dan gelecek soğanlarda aynı sıkıntı yaşanır” dedi. Zam uyarılarına karşı soğanları stoklamayı düşündüğünü anlatan Muhammed Cullas, soğanların ömrünün kısıtlı olduğunu hatırlatıp, bekletilen ürünlerin çürüyeceğini dile getirdi.Türkiye’de soğanın yüzde 60’ının Ankara Polatlı’dan karşılandığını belirten Fesih Kubay ise bu yıl aynı yerden aldıkları soğanın yarısının çürük çıktığını belirtti.

   Yılbaşına kalmadan soğanların tükenebileceğini savunan Kubay, kalan üründe de fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Kubay, “Benim tahminlerime göre soğanın kilosu yılbaşına kadar 10 lirayı bulacak. Çünkü taze soğan en erken mayısta çıkıyor. Kalan 5 aylık sürede devlet bir tedbir almazsa soğanın durumu çok sıkıntılı. Devlet ithalat kararı alıp dışarıdan soğan getirebilir. Ankara, Eskişehir ve Sivrihisar’da yetişen soğanlar hastalık çıktığı için çöpe gidiyor. Ben haftalık alıp halden getiriyorum. Haftada 2 ton alıyorum. Geçen sene de aynı miktarı çok daha ucuza alıyordum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Soğan
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