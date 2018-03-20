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Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında yaklaşık 30-40 fındık çeşidi teste tabi tutularak, elde edilen genotiplerden soğuğa dayanıklı yeni bir tür geliştirilecek.

Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

Fındık Araştırma Enstitüsünce yürütülen proje kapsamında yaklaşık 30-40 fındık çeşidi teste tabi tutularak, elde edilen genotiplerden soğuğa dayanıklı yeni bir tür geliştirilecek.

20 Mart 2018 Salı 14:04
Soğuğa dayanıklı fındık çeşidi geliştirilecek

GİRESUN (AA) - GÜLTEKİN YETGİN - Fındık Araştırma Enstitüsünce, fındık çeşitlerinin soğuğa dayanıklılıkları test edilerek belirlenecek genotiplerden yeni bir çeşit ortaya çıkartmak üzere çalışma başlatıldı.

Enstitünün "Fındıkta Soğuklara Dayanıklılık Projesi" kapsamında 4 yıl sürecek çalışması sonucunda belirlenecek soğuğa dayanıklı yeni çeşit ile üreticilerin don mağduriyetinin giderilmesi amaçlanıyor.

Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin fındık tarımını da olumsuz etkilediğini söyledi.

Mevsimsel değişikliklerin fındık üzerinde son derece etkili olduğunu belirten Akar, özellikle kış aylarında sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması, ilkbahar geç donlarının yaşanması, yağmurun düzensiz yağması ve yaz aylarında görülen aşırı sıcaklıkların hem kaliteyi hem de verimi düşürdüğünü anlattı.

Akar, bu sıkıntılardan hareketle özellikle ilkbahar geç donlarına karşı bir proje hazırladıklarını dile getirerek, "Bu projede kurumumuzdaki gen kaynakları bahçesinde bulunan bazı fındık genotiplerini, önemli bazı fındık çeşitlerimizi, aynı zamanda bazı bölgelerimizde gözlemleyeceğimiz fındık genotiplerini kullanarak soğuğa dayanıklıklarını test edeceğiz." diye konuştu.

Proje ile soğuğa en dayanıklı fındık çeşidini veya genotipini bulacaklarını ifade eden Akar, bu genotipler üzerinde ıslah çalışmaları yaparak, üreticiyi mağdur eden ilkbahar geç donlarına karşı yeni bir fındık çeşidi ortaya çıkaracaklarını söyledi.

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