Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Güreşte 18 madalya
Güreşte 18 madalya
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a konuk oluyor
A Milli Futbol Takımı Karadağ'a...
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ çaldı" 
Aziz Yıldırım "2 şampiyonluğumuzu FETÖ...
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu İBB Oldu
Gençler Greko-Romen Güreş Türkiye Şampiyonu...
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın
Avustralya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik

Türkiye'de dün gece yarısından itibaren geçerli olan benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldi. Son zam ile ile benzin litre fiyatı adeta 1.5 dolara sabitlenmiş oldu. 

Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik

Türkiye'de dün gece yarısından itibaren geçerli olan benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam geldi. Son zam ile ile benzin litre fiyatı adeta 1.5 dolara sabitlenmiş oldu. 

27 Mart 2018 Salı 02:39
Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik

Son benzin zammıyla birlikte acı gerçek ortaya çıktı: Zamlar otomatik



Yıl başından dün gece yarısına kadar benzin fiyatlarına gelen zamların, dolar kuru üzerinden 1.5 oranına sabitlendiğini ortaya çıkardı. Benzin fiyatı dünden itibaren 12 kuruş zamlandı. Litresi 6 TL’ye yaklaşan benzinde zammın nedeni hem petrolün hem de kurun yükselişi. 5 yıl önce yaklaşık 2.5 dolar olan benzinin litre fiyatı son 2 yıldır adeta 1.5 dolarda sabitlenmiş durumda.

AKARYAKITTA FİYAT NASIL OLUŞUYOR?

Petrol Piyasası Kanunu’na göre 1 Ocak 2005’ten bu yana akaryakıtta Serbest Fiyatlandırma Sistemi’ne geçilmiş durumda. Türkiye’de fiyat oluşumunda Akdeniz-İtalyan piyasası izleniyor. Son fiyat değişiminden itibaren, günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı oluşuyor. Bu fiyata ÖTV ve EPDK payı eklenerek rafineri çıkış fiyatı oluşturuluyor. Dağıtım şirketleri, depo satış fiyatı üzerine bayinin çeşitli masrafları ve bulunduğu bölgenin nakliye ücretlerini de ekleyerek, tavsiye edilen pompa satış fiyatını oluşturup bayilere bildiriyor.

Benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul’da 5.81 liradan 5.93 liraya, Ankara’da 5.86 liradan 5.98 liraya, İzmir’de ise 5.83 liradan 5.95 liraya yükseldi. Böylece benzinin litresine 1 haftada toplam 27 kuruş zam yapılmış gelmiş oldu. Fiyatı büyükşehirlerde 6 litreye yaklaşan benzinde fiyat artışının nedeni hem petrol hem de dolar kurundaki yükseliş. Benzinin litresine 20 Mart’ta 15 kuruş, 22 Mart’ta ise motorinin litresine 17 kuruş zam gelmişti. Aslında benzin fiyatında son yıllardaki gidişata bakıldığında sıradışı bir görüntü ortaya çıkıyor.

5 YIL ÖNCE 2.5 DOLARDI

12 kuruşluk son benzin zammıyla birlikte litre fiyatı şehirden şehre küçük farklılıklar göstermekle birlikte Mart 2016’dan bu yana yaklaşık 1.5 dolarda sabitlenmiş oldu. Fiyatlar resmen Akdeniz çanağında İtalya piyasasına göre belirlenmesine karşın, Ocak 2016’ya kadar benzinin litresi hızla düşerken bu tarihten sonra ortalama 1.47-1.50 dolar aralığına kilitlenmiş görünüyor. 5 yıl önce benzinin litresi 2.5 dolarken, Ocak 2014’te 2.17 dolara, Haziran 2015’te ise 1.76 dolara düşmüştü. Benzinin bugünkü TL fiyatı, 2012 kuruna göre 2.3 dolara karşılık geliyor.

Benzine zam  
Benzine zam  
Benzine 11 kuruş zam
Benzine 11 kuruş zam
Son dakika; Benzine zam geliyor
Son dakika; Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor!
Benzine zam geliyor!
Benzin ve motorinde indirim
Benzin ve motorinde indirim
Benzine 16 kuruş indirim geliyor
Benzine 16 kuruş indirim geliyor
Benzine zam geldi
Benzine zam geldi
Motorin'e zam geliyor: Yılbaşında ikinci zam
Motorin'e zam geliyor: Yılbaşında ikinci zam
Anahtar Kelimeler:
Son Benzin Zammı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Moody's'ten Brexit değerlendirmesi
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte
Rusya'da 'diplomat krizinin' ardından ruble ve borsa düşüşte
Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor
Körfez yatırımcısı Türkiye'nin 'yerlisi' olmak istiyor
Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 personel alacak
Türk Telekom, İŞKUR vasıtasıyla 2 bin 500 personel alacak
Yemekte Denge Eğitim Projesi
Yemekte Denge Eğitim Projesi
Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...
Denizbank satılıyor; Rekor teklif Araplar'dan geldi...
Benzine zam  
Benzine zam  
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü: En önemli sınav 2019 seçimleri olacaktır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim