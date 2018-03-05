Son Dakika Enflasyan rakamları açıklandı: Oranlar dalga geçiyor

Son Dakika Enflasyan rakamları açıklandı: Rakamlar dalga geçiyor



TUİK geçtiğimiz Şubat ayı için açıkladığı enflasyon rakamlarında taze fasulye zam rekoru kırarak hayatı zehir etti. Temel ihtiyaç maddeleri önceden enflasyon hesaplamalarında isim isim açıklanırken son dönemde kategoriler öne çıkarak gerçek zamların üstü örtüldü.



Ne benzin, ne motorin ne de doğal gaza gelen zamlar enflasyon rakamları içinde kendini bir türlü göstermiyor. Şubat ayında Türk halkının bol bol tükettiği öne sürülen taze fasulye yüzünden enflasyon yıllık ortalamada yüzde 11.23 olarak hesaplandı. Et ve süt ürünlerine gelen zamlar ise gıda ve alkolsüz içeçekler grubunda gösterildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre Şubat ayı enflasyonu yüzde 0.73 artış gösterdi. Beklentiler ise yüzde 0.5 artış olacağı yönündeydi.



TÜFE’de (2003=100) 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,26 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,23 artış gerçekleşti.

ŞUBATTA EN ÇOK SAĞLIK GRUBU YÜKSELDİ

Aylık en yüksek artış yüzde 2,57 ile sağlık grubunda oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,24, eğlence ve kültürde yüzde 1,89, ev eşyasında yüzde 1,23 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,95 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sadece giyim ve ayakkabı grubunda yüzde 4,09 oranında düşüş gerçekleşti.



Yıllık en fazla artış ise yüzde 15,66 ile ev eşyası grubunda oldu. TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma yüzde 13,19, giyim ve ayakkabı yüzde 11,77, lokanta ve oteller yüzde 11,53 ve eğitim yüzde 10,88 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak sıralandı.

ZAM ŞAMPİYONU TAZE FASULYE

Geçtiğimiz ay zam şampiyonu yüzde 55.10'luk artışla taze fasulye olurken, onu yüzde 31 ile hacca gidiş ücreti ve yüzde 30 ile dolmalık biber izledi.

Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 11.47 ile yüzde 11.14 ile erkek montu ve yüzde 10.72 ile kadın kabanı oldu.

ÜFE'DE ARTIŞ DAHA YÜKSEK

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2018 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,69, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,50 artış gösterdi.