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Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak

Türkiye 2018'e bir dizi yeni zamla giriyor. Dün elektriğe gelen zamdan sonra bugün de otoyollar ile köprülere zam haberi geldi.

Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak

Türkiye 2018'e bir dizi yeni zamla giriyor. Dün elektriğe gelen zamdan sonra bugün de otoyollar ile köprülere zam haberi geldi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:15
Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak

Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak


2018 yılı yeni zamlarla geliyor. Elektriğe 1 ocaktan geçerli olmak üzere gelen zamların ardından otoyol ve köprü ücretlerinde de zamlı dönem başlıyor. Zam oranları ise henüz belli değil

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna ve enflasyona göre belli olacak.

Son Dakika Haberi, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt  verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine geçtiğimiz yılın başında zam yapılmış ve geçiş ücreti 7 lira olmuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti 12.20 lira iken Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için halihazırda 65.65 lira ödemek gerekiyor.

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