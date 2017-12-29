Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak
2018 yılı yeni zamlarla geliyor. Elektriğe 1 ocaktan geçerli olmak üzere gelen zamların ardından otoyol ve köprü ücretlerinde de zamlı dönem başlıyor. Zam oranları ise henüz belli değil
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna ve enflasyona göre belli olacak.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine geçtiğimiz yılın başında zam yapılmış ve geçiş ücreti 7 lira olmuştu.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti 12.20 lira iken Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için halihazırda 65.65 lira ödemek gerekiyor.