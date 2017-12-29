Son Dakika, Köprü ve otoyol ücretleri 2 ocakta zamlı olacak



2018 yılı yeni zamlarla geliyor. Elektriğe 1 ocaktan geçerli olmak üzere gelen zamların ardından otoyol ve köprü ücretlerinde de zamlı dönem başlıyor. Zam oranları ise henüz belli değil

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, köprü ve otoyol ücretlerine zam geleceğini açıkladı. Zam oranı 2 Ocak'ta dolar kuruna ve enflasyona göre belli olacak.

, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Köprü ve otoyollarda ücret artacak mı?" sorusuna, "2 Ocak'tan 2 Ocak'a döviz kurundaki değişiklik hesaba katılarak fiyata yansıtılıyor. Osmangazi ile Yavuz Sultan Selim Köprüsü gerekse yap işlet devret modeli ile işlettiğimiz otoyollardaki ücretler belirlenmiş olacak. Mevcut otoyol ve köprülerimizdeki ücret düzenlemelerinde enflasyonu da dikkate alarak bir düzenleme yapılacak henüz netleştirmedik. Bu ayın da enflasyonunu dikkate alarak inşallah yılbaşı itibari ile onu da tespit etmiş olacağız" diye yanıt verdi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü geçiş ücretlerine geçtiğimiz yılın başında zam yapılmış ve geçiş ücreti 7 lira olmuştu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti 12.20 lira iken Osmangazi Köprüsü'nden geçmek için halihazırda 65.65 lira ödemek gerekiyor.