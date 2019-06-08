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Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 

İnternet üzerinden yapılan alış-verişlerde vatandaşların daha çok mağdur edildiğine dikkat çeken uzmanlara göre tüketiciler çoğunlukla işe yaramayan ürünlerle kazıklanıyor.

Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 

İnternet üzerinden yapılan alış-verişlerde vatandaşların daha çok mağdur edildiğine dikkat çeken uzmanlara göre tüketiciler çoğunlukla işe yaramayan ürünlerle kazıklanıyor.

08 Haziran 2019 Cumartesi 08:22
Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 

Sosyal medya üzerinden alış veriş yaparken dikkat edin 

Büyük indirim, şok kampanya, sınırlı sayıda satış, ünlü markanın sosyal medya tanıtım kampanyası gibi sloganlarla hemen hemen her gün yüzlerce vatandaş mağdur ediliyor. Online ticaretin 2019 yılının ilk 5 ayında zirve yaptığı açıklanırken, sosyal medya üzerinden yapılan ürün satışlarının ise çoğunlukla hayal kırıklığı ile sonuçlandığını biliyor muydunuz? 
Sosyal medya üzerinden yapılan satışlarda, tüketicilerin satın alma işlemi yapmadan önce söz konusu şirketin ya da mağazanın gerçek olup olmadığının mutlaka teyid edilmesi gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, son yıllarda Facebook ve Instagram'dan kurulan tuzaklar hakkında önemli bilgiler verdi.


DÜŞÜK FİYAT YALANINA KANMAYIN

Tüketicilerin, mağdur olmaması için haklarını bilmesi, satış yapan firmaya da dikkat etmesi gerektiğini belirten Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Sosyal medya üzerinden fotoğraflar yayınlanıyor. Bu fotoğraflara aldanan, fiyatı düşük bulan tüketiciler yeterli incelemeyi yapmadan sipariş veriyor” dedi ve uyardı: “Piyasa değeri 500 lira olan ürün 50-60 liraya satılamaz. Bu fiyatlara kanmayın.”

ŞİRKET ADRESİNİ KONTROL EDİN

Sosyal medya platformlarından kredi kartıyla alışveriş yapıldığında kart bilgilerinin kopyalanıp daha sonra tüketicinin rızası dışında harcamalar yapılabildiğini belirten Aydın Ağaoğlu, şunları söyledi: “Sosyal medyadan satış yapan firmanın ilanının yayınlandığı mecrada ticaret sicil numarası bulunmalı. Ayrıca sabit telefon, açık adres, mesafeli satış sözleşmesi ve cayma bildirimi konusunda da bilgiler yer almalı.”

KAPIDA KONTROL ÖNEMLİ

Kötü sürprizlerle karşılaşmamak için alışveriş yapılan firmalardan ‘Kontrollü Teslimat’ talebinde bulunmak mümkün. Bu uygulamayı halihazırda bazı kargo şirketleri yapıyor. Uygulama sayesinde, kargocu paketi getirdiğinde vatandaş paketin içini açıp kontrol edebiliyor. Ayrıca bazı alışveriş sitelerinde ‘kapıda ödeme’ seçeneği bulunuyor. Bu ödemeyi yapmadan önce kargonun kontrol edilmesi öneriliyor. Eğer kargoyu aldıktan sonra dolandırıldığınızı anlarsanız ve alışverişi kartla yaptıysanız hemen bankanızı arayıp karttan çekilen tutara veya karta bloke koydurabilirsiniz.

HAKKINI ARAYAN MUHATAP BULAMIYOR

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) İzmir Şube Başkanı Cevdet Uçan ise son aylarda sosyal medya üzerinden alışveriş yaparak mağdur olanların hakem heyetlerine başvurduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Ortada firma olmadığı için hakem heyetlerinden tüketicinin aleyhine kararlar çıkmakta. Örneğin, bir tüketici, sosyal medya üzerinden cep telefonu siparişi veriyor. Kargosunu alınca içinden telefon yerine plastik su şişesi çıktığını görüyor. Orada tutanak tutturuyor. Bize ulaşıyor. Biz de satıcının kaydı olmadığı için tüketicimizi savcılığa gönderdik. Sonucu bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaAlışverişBüyük Indirim
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