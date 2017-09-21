Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104347
ALTIN
145.513
DOLAR
3.5067
STERLİN
4.7308
EURO
4.1792
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Beşiktaşlı futbolcular derbide “siftah“ peşinde
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı

S&P Çin’in notunu düşürdü

Standard & Poor’s, borç seviyesindeki artış nedeniyle Çin’in "AA-" olan kredi notunun "A+" seviyesine çekildiğini, kredi notu görünümümün de negatiften durağana çevrildiğini bildirdi.

S&P Çin’in notunu düşürdü

Standard & Poor’s, borç seviyesindeki artış nedeniyle Çin’in "AA-" olan kredi notunun "A+" seviyesine çekildiğini, kredi notu görünümümün de negatiften durağana çevrildiğini bildirdi.

21 Eylül 2017 Perşembe 13:28
S&P Çin’in notunu düşürdü

LONDRA (AA) - Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Çin’in kredi notunun bir basamak düşürüldüğünü bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada borç seviyesindeki artış nedeniyle Çin’in “AA-" olan kredi notunun “A+” seviyesine çekildiği, kredi notu görünümümün ise “negatiften” “durağana” çevirildiği belirtildi.

Açıklamada, “Çin’in devam eden güçlü kredi büyümesi, ülkenin ekonomik ve finansal risklerini artırdı. Güçlü kredi büyümesinin, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) güçlü şekilde artışına, varlık fiyatlarının yükselmesine katkısı olsa da, bunun finansal istikrarı belli oranda azalttığına inanıyoruz.” ifadesine yer verildi.

Çin’in artan borç yükümlülüklerinin ülkenin ekonomik istikrarı açısından risk oluşturduğununun altı çizilen açıklamada, 2009 yılından bu yana kamu dışı özel sektör borçlanmasının hızla arttığı belirtildi.

Açıklamada, Çin hükümetinin özel sektör borçlarının kontrol altına alınması yönündeki adımlarının önümüzdeki dönemde olası mali riskleri azaltabileceği de kaydedildi.

Muhabir: Gökhan Kurtaran

Anahtar Kelimeler:
ÇinEkonomiS&PStandard & Poor’s
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İş Bankası'ndan Emlak Konut'un kampanyasına destek
İş Bankası'ndan Emlak Konut'un kampanyasına destek
Toplam kredi stoku yüzde 23 arttı
Toplam kredi stoku yüzde 23 arttı
Ekonomi Bakanlığından sağlık turizmine destek
Ekonomi Bakanlığından sağlık turizmine destek
Palamut ve hamsi ucuzladı sıra lüferde
Palamut ve hamsi ucuzladı sıra lüferde
Ford'dan sıfır faizli eylül kampanyası
Ford'dan sıfır faizli eylül kampanyası
Fiat ticari araçlarda sonbahar kampanyası
Fiat ticari araçlarda sonbahar kampanyası
Başkent EDAŞ'tan bakım ve yenileme çalışmaları
Başkent EDAŞ'tan bakım ve yenileme çalışmaları
AYEDAŞ'ın bakım ve yenileme çalışmaları
AYEDAŞ'ın bakım ve yenileme çalışmaları

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim