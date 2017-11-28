Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103180
ALTIN
163.759
DOLAR
3.9427
STERLİN
5.2336
EURO
4.6851
Messi'den Neymar açıklaması
Messi'den Neymar açıklaması
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya şampiyonluğu
Paralimpik yüzücü Beytullah'ın hedefi dünya...
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek güçtedir'
'Konyaspor kaybettiği puanları telafi edecek...
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in geleceğine ilişkin açıklama
Arsene Wenger'den 'Mesut ve Sanchez'in...
A Milli Basketbol Takımı liderlik koltuğuna oturdu
A Milli Basketbol Takımı liderlik...

SSM Daire Başkanı Ulukavak: Siber güvenlik akademisi kurulacak

SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Ulukavak, "Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modeli hayata geçirilecek. Kümelenme kapsamında siber güvenlik akademisi kurulacak." dedi.

SSM Daire Başkanı Ulukavak: Siber güvenlik akademisi kurulacak

SSM Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Ulukavak, "Siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modeli hayata geçirilecek. Kümelenme kapsamında siber güvenlik akademisi kurulacak." dedi.

28 Kasım 2017 Salı 17:04
SSM Daire Başkanı Ulukavak: Siber güvenlik akademisi kurulacak

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Siber Güvenlik ve Elektronik Harp Sistemleri Daire Başkanı Muhammet Sami Ulukavak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modelinin hayata geçirileceğini bildirdi.

Ulukavak, "Siber Güvenlik Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Kümelenme" ana temasıyla Sheraton Hotel'de gerçekleştirilen Uluslararası Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın 2. gününde düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada, siber olayların yüzde 80'inin basit uygulamalarla önlenebileceğini söyledi.

Milli yazılım ve donanımların geliştirilmesi için SSM olarak önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Ulukavak, siber güvenlik ekosisteminin geliştirilmesi için siber güvenlik kümelenmesi modelinin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bu konularla ilgili çalıştaylar düzenlediklerinin altını çizen Ulukavak, yol haritası belirlediklerini aktardı.

Ulukavak, oluşturulacak küme modeli için dünyadaki örnekleri incelediklerine işaret ederek, bu tür kümelenmelerin bir yapı tarafından yönetildiğini ifade etti.

Türkiye'de kurulacak kümenin büyük ihtimalle bir dernek tarafından yönetileceğini belirten Ulukavak, "Biz bir şirket tarafından da yönetilebileceğini düşündük ama firmalar, bu firmanın ileride kendilerine rakip olabileceğini söylediler." ifadesini kullandı.

Ulukavak, söz konusu kümelenme yapısında bir yönetim kurulu ve küme yönetim birimlerinin olacağını vurgulayarak, yönetim birimlerinin stratejik pazar geliştirme, insan kaynakları, hukuki işlemler ve belgelendirme gibi işlemlerde firmalara yardımcı olacağını aktardı.

Ulukavak, firmaların yetişmiş eleman alımında da sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, kümelenme kapsamında bir siber güvenlik akademisi kurulacağını söyledi. Ulukavak, şunları kaydetti:

"Oluşturulacak olan kümelenme modeliyle, proje ürün organizasyonunun gerçekleştirilmesi yapılacak. Sonucunda bir ürün çıkacak. Ürünün hem yurt içinde hem de yurt dışında satılması için çalışacağız. Diğer bu alanlarda yapılan çalışmalar da var, bizim çalışmalarımız onları dışlamıyor. Firmalar arası iş birliği çalışmaları yapılacak. Tüm paydaşlarla yerli milli farkındalığı oluşturacak etkinlikler ve eğitimler gerçekleştirilecek. Yapılacak çalışmalarla var olan fonları, hem ulusal hem de uluslararası alanda kullanılacak şekilde etkin yönlendirme yapacağız."

Çalışmalarına kümenin nasıl işleyeceğine dair bilgilendirme portalı kuracaklarını bildiren Ulukavak, "Çalışmalarımızda kümeye dahil olacak firmaların başvuru şartlarını belirleyeceğiz." diye konuştu.

Muhabir: Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mustafa Çalkaya

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şişecam Topluluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliği yaptı
Şişecam Topluluğu ile Kadıköy Belediyesi iş birliği yaptı
Garanti Bankası, CDP Su Programı'nın A Listesi'ne girdi
Garanti Bankası, CDP Su Programı'nın A Listesi'ne girdi
Kırsal kalkınmaya 1 milyar 45 milyon avroluk destek
Kırsal kalkınmaya 1 milyar 45 milyon avroluk destek
'Demir İpek Yolu'nda Mersin'den ilk tren yola çıktı
'Demir İpek Yolu'nda Mersin'den ilk tren yola çıktı
'e-Atık'lar cari açığa derman olacak
'e-Atık'lar cari açığa derman olacak
CIBAFI Genel Sekreteri Belatik: İslami finans sektörü hızla büyüyor'
CIBAFI Genel Sekreteri Belatik: İslami finans sektörü hızla büyüyor'
Kamyon ve otobüs şoförlerine internet kampanyası
Kamyon ve otobüs şoförlerine internet kampanyası
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi
Milli elektrikli lokomotifle 4 milyar dolarlık tasarruf hedefi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim