STAR Rafineri eylül sonunda ilk ürününü verecek

İSTANBUL (AA) - STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, yüzde 98,7'si tamamlanan tesisin ilk ürününü eylül ayının son haftasında tankerlere göndermeyi planladıklarını bildirdi.

STAR Rafineri AŞ'den yapılan açıklamada, Türkiye’de 6,3 milyar dolarla özel sektörün tek noktada gerçekleştirdiği en büyük yatırım olan STAR Rafineri'nin yaz aylarındaki test çalışmalarının ardından yılın üçüncü çeyreğinde devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

STAR Rafineri’nin inşaat faaliyetlerinde yüzde 97,9’luk, proje genelinde ise yüzde 98,7’lik tamamlanma oranına ulaşıldığı aktarılan açıklamada, İzmir’in Aliağa ilçesinde yaklaşık 16 bin kişinin istihdam edildiği tesis inşaatında toplam 100 milyon saat çalışma süresine ulaşıldığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, "Ürettiğimiz ilk ürünü eylül ayının son haftasında tankerlere göndermeyi planlıyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmek için haziranda ilk ham petrol gemisi STAR Rafineri’ye gelmiş olacak." ifadelerini kullandı.

İlter, tesisisin temelinin 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri’de 100 milyon adam-saat çalışma süresine ulaşıldı. Temmuz ayından itibaren üniteleri peş peşe devreye alarak test çalışmalarına başlayacağız. Bu hedefleri gerçekleştirmemiz için önümüzde tamamlamamız gereken yaklaşık 15 milyon çalışma saati daha var. Hedefimiz, STAR Rafineri’yi zamanında ve güvenli bir şekilde tamamlayarak Türkiye ekonomisine değer katmak."

- "Birkaç hafta içinde kazanlar devrede"

STAR Rafineri’de devreye alma çalışmalarına başlandığını ve ilk enerjilendirmenin Ağustos 2017’de yapıldığını anımsatan İlter, artık sahada tüm sistemlere enerji sağlandığına işaret etti.

Buhar hatlarında da temizliğin başladığına dikkati çeken İlter, "Önümüzdeki birkaç hafta içinde ilk yakıt gazıyla kazanlarımızı devreye almaya başlayacağız. STAR Rafineri ekonominin önemli dinamiklerinden biri olacak. Rafinerinin tam olarak faaliyete geçmesiyle birlikte cari açığın kapanmasına 1,5 milyar dolarlık katkı sağlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’nin ilk Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi’ne sahip projesi olma özelliği taşıyan rafineride, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle 1,6 milyon ton nafta, 1,6 milyon ton jet yakıtı, 4,8 milyon ton ultra düşük kükürtlü dizel, 700 bin ton petrokok, 420 bin ton karışık ksilen, 480 bin ton reformat ve 160 bin ton kükürt üretilecek.