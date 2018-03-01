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Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

İhracat, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

01 Mart 2018 Perşembe 10:53
Şubat ayı ihracat rakamları açıklandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu.

TİM tarafından, bu yılın şubat ayına ilişkin ihracat verileri açıklandı.

Buna göre, şubatta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Böylece yılın ilk iki ayında ihracat yüzde 12,8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar oldu.

Son 12 aylık dönemde, yüzde 11,1'lik artışla 159 milyar 27 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı.

Muhabir: Belgin Yakışan

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Ekonomi
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