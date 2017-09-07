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Sur Yapı'dan "Mutlu Evler Türkiye" kampanyası

- Sur Yapı'nın yeni kampanyası "Mutlu Evler Türkiye" ile Sur Yapı imzalı projeler 600 TL'den başlayan taksitler ve 120 ay vade imkanı ile satışa sunuluyor

Sur Yapı'dan "Mutlu Evler Türkiye" kampanyası

- Sur Yapı'nın yeni kampanyası "Mutlu Evler Türkiye" ile Sur Yapı imzalı projeler 600 TL'den başlayan taksitler ve 120 ay vade imkanı ile satışa sunuluyor

07 Eylül 2017 Perşembe 15:11
Sur Yapı'dan

İSTANBUL (AA) - Sur Yapı, konut projeleri için "Mutlu Evler Türkiye" kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında Sur Yapı imzalı projeler 600 TL'den başlayan taksitler ve 120 ay vade imkanı ile sahiplerini bekliyor. Ayrıca 60 ay 0 faiz imkanı da kampanya kapsamında sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, yılın ilk yarısında "Olur Olur Bal Gibi Olur" ve "Aynen Öyle" kampanyalarını hayata geçiren Sur Yapı, yoğun talep gören bu kampanyaların ardından "Mutlu Evler Türkiye" kampanyasını başlattı.

Kampanyada öncelikle liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanıyor ve indirimli fiyat üzerinden yüzde 15 peşinat alınıyor. Sonrasında ise 120 ay 0,55 vade ile teslime kadar 600 TL'den başlayan taksitlerle ödeme yapılıyor. Kalan tutar ise 5 vade farksız ödeme ile kapatılıyor.

Taksit sayısını azaltmak isteyenler için 60 ay 0 faiz imkanı da kampanya kapsamında sunuluyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 10 + yüzde 15 indirim uygulanıyor.

Mutlu Evler Türkiye kampanyası Ümraniye'de Şehir Konakları, Sancaktepe'de Lavender ve Muhit, Maltepe'de Yeşilmavi, Koşuyolu'nda Excellence, Kağıthane'de Tempo City, Ispartakule'de Bahçeyaka, Sultanbeyli'de Gölbahçe Evleri ve İlkbahar, Topkapı'da Topkapı Evleri ve Bursa'da Marka Rezidans projeleri dahil olmak üzere 10 Sur Yapı projesinde geçerli olacak.

Örneğin, kampanya kapsamında yüzde 10 indirimli fiyatı 323 bin TL olan 60 metrekare 1+1 daire için 48 bin TL peşinat alınıyor. Kampanyada teslime kadar ayda 600 TL, teslimden sonra bin 200 TL taksitlerle ödeme yapılarak 120 ayda 0,55 vade imkanından yararlanılıyor. Kalan tutar ise 29 bin TL'lik vade farksız beş ödeme ile tamamlanıyor.


- "Taksit düşük, peşinat düşük, faiz oranı düşük ve toplam maliyeti düşük!"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, İstanbul'un 7 ilçesinde ve Bursa'da olmak üzere farklı gelir gruplarındaki konut alıcılarının ve yatırımcılarının bütçelerine uygun geniş yelpazede projeleri bulunduğunu belirtti.

Yılın ilk 6 ayında yaptıkları iki kampanyaya ilgi gösteren herkese teşekkür eden Elmas, Sur Yapı olarak 2017 yılının son çeyreğinde çok daha güçlü bir kampanya başlattıklarını bildirdi. Elmas, şunları kaydetti:

"Mutlu Evler Türkiye sloganıyla konut alıcısına seslendiğimiz yeni kampanyamızda konut alıcısına yine pozitif mesajlar vermek istedik. Mutlu Evler Türkiye'yi hazırlarken yılın iddialı kampanyası hedefiyle yola çıktık. 11 projemizde 300 konutla sınırlı olacak kampanyamızda geniş kitleleri lüks konut sahibi yapmayı amaçlıyoruz.

Yılbaşından bu yana hem projelerimize hem de kampanyalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sur Yapı olarak hareketli, büyük fırsatlar sunan ve topluma pozitif mesajlar veren cazip kampanyalar yapıyoruz."

Kampanyanın yatırımcılar için de çok cazip olduğunu ifade eden Elmas, teslime kadar çok cüzi rakamlarla, teslimden sonra da kira getirileriyle taksitlerin ödenebileceğini belirtti.

Elmas, şu ifadeleri kullandı:

"Teslime kadar Sur Yapı olarak taksitlerin bir kısmını biz karşılıyoruz. 120 ayda 0,55 vade oranıyla örneğin 323 bin TL'lik bir ev için 10 yılın sonunda sadece 24 bin TL fazladan ödeme yapmış olacaklar. Böylece bugün 323 bin TL'ye aldığı konutun 10 yıl sonundaki toplam maliyeti 347 bin 319 TL olmuş olacak. Böylece vade farksız veya düşük faizle, peşinatı düşük, taksit oranları düşük ve konut alıcısına toplam maliyeti düşük iddialı bir kampanyadan yararlanmış oluyorlar.

Ayrıca önümüzdeki günlerde gelecek olan fiyat artışlarından önce konut alıcıları için Mutlu Evler Türkiye kampanyamızın büyük fırsat oluşturacağını; bu büyük kampanyanın markalı konut sektörüne öncü olacağını ve sektöre dinamizm getireceğini düşünüyoruz."

Anahtar Kelimeler:
KampanyaMutlu Evler TürkiyeSur Yapı
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