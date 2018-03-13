Suriyeli gelin sayısı 5 yılda 17 bini aştı

ANKARA (AA) - Türkiye'deki 2013-2017 döneminde yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinleri, 17 bin 883'ünde de damatları yabancı uyruklular oluşturdu. Bu dönemde Suriye uyruklu gelin sayısı 17 bini aşarken, Alman damatların sayısı 7 bine yaklaştı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de evlenen çiftlerin sayısı, 2017'de 2013'e göre yüzde 5,1 azalarak 569 bin 459'a geriledi. Bu evliliklerdeki yabancı gelin sayısı ise 2013'e göre yüzde 35 artışla 20 bin 972 olarak belirlendi.

Son beş yılda yapılan evliliklerin 94 bin 851'inde gelinler yabancı uyruklu oldu. Yabancı gelin sıralamasında 17 bin 60 ile Suriye vatandaşları öne çıktı. 2013'te Türkiye'de evlenen Suriyeli kadın sayısı 873 iken, bu rakam yüzde 366 artışla geçen yıl 4 bin 74'e ulaştı.

Türk erkeklerin gelin tercihinde Suriye'yi Azerbaycan, Almanya, Ukrayna ve Rusya izledi. Aynı dönemde Azerbaycan uyruklu gelin sayısında yüzde 77, Ukrayna uyruklu gelin sayısında yüzde 20 artış, Rusya uyruklu gelin sayısında yüzde 20 düşüş görüldü.

ta tercih Almanlardan yana

Beş yıllık dönemde Türkiye'de kıyılan nikahların 17 bin 883'ünde damatlar yabancı uyrukluydu. Türkiye'de nikah masasına oturan yabancı uyruklu erkeklerin sayısı 2013'te 3 bin 355 iken, bu sayı geçen yıl yüzde 13 artışla 3 bin 782'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde yabancı uyruklu 3 damattan birini (yüzde 36,5) Almanlar oluşturdu, bunu sırasıyla Suriye, Avusturya, İngiltere ve Azerbaycan uyruklular takip etti. 2013-2017 döneminde Türkiye'de evlilik yapan Alman erkek sayısı 6 bin 813 oldu.