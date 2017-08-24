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SWEATers App'e 3 milyon liralık "değerleme" yatırımı

- Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen mobil uygulama SWEATers App 3 milyon lira değerleme yatırımı aldı

SWEATers App'e 3 milyon liralık "değerleme" yatırımı

- Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen mobil uygulama SWEATers App 3 milyon lira değerleme yatırımı aldı

24 Ağustos 2017 Perşembe 12:02
SWEATers App'e 3 milyon liralık

İSTANBUL (AA) - Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından hayata geçirilen mobil uygulama SWEATers App 3 milyon lira değerleme yatırımı aldı.

Boyner'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Elif Boyner ve Melis Abacıoğlu Sezener tarafından 16 Mayıs 2017'de hayata geçirilen ve bu süre içerisinde 16 bin 350 kişi tarafından indirilen SWEATers App uygulaması, alanlarında lider beş girişimciden yatırım aldı. Fırat İşbecer, Kaan Boyner, Önder Öztarhan, Sinan Güler, Umur Özal'dan 3 milyon lira değerlemeyle çekirdek yatırım alan SWEATers App, Türkiye'de spor sosyal medyası alanında en çok yatırım alan mobil uygulamalardan biri oldu.

Sporseverlerin spor yapabilecekleri partnerlerini, spor aktivitelerini, sağlıklı yeme-içme mekanlarını ve spor markalarını kolayca bulmasını sağlayan bir mobil uygulama olarak iOS App Store ile Google Play Store üzerinden yayınlanan SWEATers App, ilk iki ayda elde ettiği başarı sayesinde yatırımcıların dikkatini çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SWEATers App kurucularından Elif Boyner, iki ay gibi kısa bir sürede elde ettikleri başarının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırımlar çerçevesinde, yurt dışı yatırımları için Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecek, yazılım altyapısı geliştirilecek, 100 bin kullanıcı hedefine ulaşmak için pazarlama faaliyetleri güçlendirilecek, iş birliği yapılan markalara ve SWEATstop'lara daha fazla katkı sağlayacak projeler üretilecek. Türkiye'de spora olan ilgi ve sevgi bize güç veriyor. Uygulama ile birlikte yakın gelecekte spor ekosistemini büyütmeye devam edeceğiz, daha fazla kişiyi sporla buluşturacağız ve daha çok markayı da bu ekosisteme dahil edeceğiz."

Açıklamada yer alan bilgiye göre, SWEATstop ekosistemindeki marka sayısı 600'ün üzerine çıkarken, ilk bir yılda 100 bin kullanıcıya ulaşmak hedefleniyor.

Anahtar Kelimeler:
APPBoynerElif BoynerSWEATers App
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