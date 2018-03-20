TAEK'ten 'nükleer madde' açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara'da dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen 1 kilo 441 gram ağırlığındaki maddenin "Kaliforniyum" olmadığı ve radyoaktif bir özellik göstermediği belirtildi.
Söz konusu maddenin halk arasında reçine olarak bilinen organik tabanlı bir madde olduğu tespit edildi.
Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) yapılan yazılı açıklamada, TAEK uzmanlarının bu maddeye ilişkin ilk ölçümleri mobil dedektör kullanarak yaptığı ve maddenin radyoaktif bir özellik göstermediğinin tespit edildiği bildirildi.
Emniyet birimlerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
Muhabir: Hüseyin Erdoğan