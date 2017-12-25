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TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı

- TUSAŞ/TAI Uludağ Üniversitesinde açacağı araştırma merkeziyle hem kendi bünyesine hem de sektöre yetişmiş eleman kazandıracak - UÜ Rektörü Prof. Dr. Ulcay: - "Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım" - "Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor"

TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı

- TUSAŞ/TAI Uludağ Üniversitesinde açacağı araştırma merkeziyle hem kendi bünyesine hem de sektöre yetişmiş eleman kazandıracak - UÜ Rektörü Prof. Dr. Ulcay: - "Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım" - "Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor"

25 Aralık 2017 Pazartesi 11:03
TAI'den Bursa'ya araştırma merkezi yatırımı

BURSA (AA) - SİNAN BALCIKOCA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Uludağ Üniversitesinde (UÜ), sektöre yetişmiş eleman kazandırmak için araştırma merkezi açacak.

Üniversitenin Görükle Yerleşkesi'ndeki Araştırma Vadisi'nde yapılacak bin metrekarelik araştırma merkezinde yürütülecek projelerde yarı zamanlı çalışacak öğrenciler, mezun olduktan sonra hem TAI hem de sektörde faaliyet gösteren diğer firmalarda istihdam edilebilecek.

TAI'nin Teknik Danışma Kurulu üyesi de olan UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TAI'ye tahsis edilen alanda inşa edilecek merkezin projesinin çizildiğini belirterek, gelecek yaza kadar yapımının tamamlanacağını ve hizmete gireceğini söyledi.

Ulcay, merkezde uzay ve havacılık bölümlerinin yanı sıra elekronik, makine ve endüstri gibi bölümlerden yaklaşık 200 öğrencinin yarı zamanlı çalışabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"TAI, öğrencilerimizi bu merkezde istihdam edecek ve sektöre yetişmiş eleman kazandıracak. Uzay ve havacılık sektörü Eskişehir, Bursa, Konya, Kayseri, Ankara ve İzmir'de gelişiyor. Dolayısıyla bu sektöre eleman yetişmesi lazım. Sadece okuldan diplomayla mezun olmak yetmiyor. Bu sektöre başlamadan önce savunma sanayisine yönelik birtakım projelerde çalışarak bir zihin olgunluğunun oluşması gerekiyor. Bu projeyi çok önemli buluyorum. Dolayısıyla bu, hem TAI'nin hem de sektör için eleman yetişmesi için önemli. Ayrıca öğrenciler burada çalışırken ücret de alacaklar."

- "Akademisyenlerle projeler yapılacak"

Merkez müdürünün TAI tarafından atanacağını dile getiren Ulcay, "Söz konusu merkezde aynı zamanda üniversitedeki akademisyenlerimizle ortak projeler yapılacak. TAI ile akademisyen ve öğrencilerimiz açısından ciddi hareket getirecek bir girişim yaptık." diye konuştu.

Ulcay, Bursa'nın otomotiv sektöründe öncü olduğunu anlatarak, "Otomotivden vazgeçmeden bir kulvar daha açmak lazım. Uzay ve havacılık alanı ciddi ve önü açık bir sektör. Üniversite olarak bunun içinde olmamız gerekiyor. Sektöre eleman kazandıracak böyle bir projede yer aldığmız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
Araştırma MerkeziBursaTUSAŞ/TAIUludağ Üniversitesi (UÜ)
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