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Taklit ve tağşiş yapan 173 firma açıklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Taklit ve tağşiş yapan 173 firma açıklandı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

23 Mart 2018 Cuma 13:59
Taklit ve tağşiş yapan 173 firma açıklandı

ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve enerji içeceğinin yer aldığı 173 firmaya ait 282 parti ürün kamuoyuna açıklandı.

Bakanlığın internet sitesinde, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Böylece, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında Bakanlıkça 2012'den bu yana 769 firmaya ait bin 605 parti ürünün ismi açıklanmış oldu.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, kontroller sonucunda süt ve süt ürünlerinde taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen yoğurt, peynir, tereyağı, kaymak başta olmak üzere 64 parti ürüne ait bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı. Süt ürünlerinde bitkisel yağ, jelatin, nişasta tespit edildiği belirtildi.

Et ve et ürünlerinde de laboratuvar tahlilleri sonucunda taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen, sucuk, köfte, kebap, sulu köfte, karnıyarık, kıymalı börek, lahmacun, pide harcı ve döner ürünlerinin aralarında bulunduğu 70 parti ürüne ait bilgiler açıklanırken, içinde kırmızı et olduğu belirtilen ürünlerin çoğunda kanatlı eti tespit edildiği, özellikle pide ve yemek harçlarında sakatat, deri, baş eti gibi tağşişlere rastlandığı ifade edildi.

Bitkisel yağlarda da taklit ve tağşiş yapılan 104 parti ürüne ait bilgilere yer verildi. Bunların arasında zeytinyağı ve ayçiçek yağı bulunuyor.

Duyuruda, takviye edici gıdalarda da değiştirilmiş 15 ürüne ait bilgiler yer aldı. Bitkisel macun ve bitkisel gıda takviyelerinde sıklıkla ilaç etkin maddesi "sildenafil"e rastlandığı bildirildi.

Balda da taklit ve tağşişle üretilen 15 parti ürün açıklamada yer aldı.

Alkolsüz içeceklerde 5, çikolatada 6, enerji içeceğinde 1, bitki çayında 1, baharatta da 1 parti ürününe ait bilgiler kamuoyuna ilan edildi.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi bulunduğu tespit edilen ürün, firma ve markaların bulunduğu listeye "www.tarim.gov.tr/GKGM" adresinden ulaşılıyor.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

Anahtar Kelimeler:
EkonomiGıdaTağşişTaklit
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