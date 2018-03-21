Taksiciler saldırdıkça, UBER kullananların sayısı arttı



Amerikan kökenli taksi uygulaması UBER, İstanbul'daki müşteri sayısı son 10 gün içinde 5 kat birden arttı. UBER uygulaması İstanbul ve çevresinde 24 bin 500 kişi cep telefonuna indirerek, saldırgan taksicilere önemli bir tepki oluşturdu...



Taksi şoförleri ile UBER'ciler arasında alevlenen kavgada, vatandaş tercihini teknolojiden yana kullandı. Sopalı saldırıların ardından bıçakların ve tabancaların kullanıldığı saldırıların boyutu geniş bir hal alırken son 10 gün içinde UBER kullananların sayısı 5 kat birden arttı.



1.5 lirayı geçen taksi plaka sahiplerinin sessiz kaldığı kavgayı, sigortasını, yemek parasını cebinden ödeyen taksi şoförlerinin can-hıraş bir şekilde yürütmesi ise 'Son yüzyılın en büyük ironisi' olarak görülebilir. Zira ne araç sahipleri ne taksi plakası şirketleri bu kavganın içinde yer almazken, iliklerine kadar sömürülen taksi şoförlerinin ön safta yer alması dikkat çekiyor.

UBER’in telefona indirilme sayısı 10 günde 5’e katlanıp 24 bin 500 oldu. 9 Ekim 2017’de taksicilerin yaptığı UBER protestosu sonrasında da yine telefonlarına bu yazılımı yükleyenlerin sayısında hatırı sayılır bir artış oldu.



Son iki haftadır sarı taksi ve UBER gerginliği yaşanıyor. Trafikte UBER sürücülerine saldırıyla başlayan kriz, İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun açıklamalarıyla tırmandı. Bu kavga taksi piyasasına ise plaka fiyatlarının düşüşü olarak yansıdı.



Sarı taksi-UBER kavgası devam ederken son rakamlar, bu krizin UBER’e yaradığını gösteriyor. UBER’in Türkiye verilerine göre; gerginlik başlamadan bir gün önce yani 6 Mart’ta UBER’in İOS ve Android telefonlara indirilme rakamı 5 bin iken, trafikte saldırı olaylarının başladığı 7 Mart’tan itibaren indirilme rakamları hızla arttı.

