Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99171
ALTIN
193.398
DOLAR
4.5921
STERLİN
6.1943
EURO
5.3613
Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbolda finalin adı belli oldu
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene çok başarısız bir sezon geçirdik
Beşiktaş Başkanı Orman: Bu sene...
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü sona erdi
Fenerbahçe'de tarihi seçimin ilk günü...
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük yapmış bazı insanlar var
Koç: Sizin yanınızda bana kötülük...
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara layık olmaya çalışacağız
Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Taraftara...

Taksilerin kalitesi artıyor, Taksicilerin eğitimi aynı

Müşterisine saldıran, çok sayıda taciz ve tecavüz olayına imzasını atan, uyuşturucu ve yüz kızartıcı suz dosyası kalabalık İstanbullu taksicilerin altına şimdi de yeni araçlar veriliyor.

Taksilerin kalitesi artıyor, Taksicilerin eğitimi aynı

Müşterisine saldıran, çok sayıda taciz ve tecavüz olayına imzasını atan, uyuşturucu ve yüz kızartıcı suz dosyası kalabalık İstanbullu taksicilerin altına şimdi de yeni araçlar veriliyor.

03 Haziran 2018 Pazar 09:35
Taksilerin kalitesi artıyor, Taksicilerin eğitimi aynı

Taksilerin kalitesi artıyor, Taksicilerin eğitimi aynı


Türkiye'de taksicilik yapanlar içinde en yüksek sabıka oranına sahip İstanbul'daki taksi sürücüleri için her hangi bir çalışma yapılmazken, altlarındaki araçların değiştirilmesi için düğmeye basıldı.

Taksi sürücülerinin eğitimi, müşterileriyle olan iliteşim dili konusunda yıllardır adım atmayan STK'lar, en çok sabıkalının taksicilik yaptığı İstanbul'da önemli bir çalışma başlattı. Müşterisine saldıran, çok sayıda taciz ve tecavüz olayına imzasını atan, uyuşturucu ve yüz kızartıcı suz dosyası kalabalık İstanbullu taksicilerin altına şimdi de yeni araçlar veriliyor. 
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), korsan taşımacılığın önüne geçmek için önemli adımlar attığını belirtti. İBB’nin taksicilikte kalitenin artması için önemli bir hamle yaptığına dikkat çeken Yılmaz, taksiler için hizmette kalitenin yükseltilmesini teklif ettiklerini, alınan kararın da “taksici esnafının yeniden dirilişi ve üzerindeki durgunluğu atması” anlamına geldiğini vurguladı. Yılmaz, “UKOME’nin aldığı yeni karara göre, 31 Mayıs 2018 tarihinden itibaren herhangi bir sebepten dolayı araç değişikliği veya sahip değişikliği durumunda asgari D segmenti şartı getirilmiştir. Yani, yenilenecek araçların renkleri turkuaz ve siyah renkte olacak” dedi.

ÖTV’SİZ YENİLEME

Ticari araçların ÖTV’siz yenilemesine imkân sağlayan usul ve esasların 2016’da Resmi Gazete’de yayımlandığını ve ÖTV’siz yenilemenin 30 Haziran 2019’a kadar geçerli olacağını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti: “İstanbul’da ticari taksi sayısı 18 bin adettir. Bugüne kadar ticari taksilerin 9 bini ÖTV’siz yenileme uygulamasından yararlandı. UKOME’de alınan karara göre, ÖTV’den yararlanmak isteyen araçların artık D veya E segmenti araç alması gerekiyor. Yine İstanbul’da 5 yaş sınırı olduğu hesaplanırsa 2022 yılında tüm taksilerimiz yüksel model konumuna gelmiş olacaktır. Bu yeni düzenlemeler ile taksici esnafımızın, İstanbul halkına yakışır kaliteli ve güvenli hizmet vereceği bir gerçektir.”


TURKUAZ VE SİYAH ITAKSI İLE BAŞLADI

Turkuaz ve siyah taksi dönemi, İstanbul’daki mevcut taksileri ve taksici esnafını teknolojiyle buluşturmak için 7 Aralık 2017’de hayata geçirilen iTaksi uygulaması ile başladı. Turkuaz taksi, elektrikli ve D segmenti (üst orta sınıf büyük) araçlarla beraber konfor oranını biraz daha yükseltip, normal taksi plakalarının yer alacağı bir taksi. Siyah taksi ise E segmenti veya VIP denilen bir taksi. Siyah lüks taksiler ocak ayında Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi’nin bünyesinde hizmete başladı.


ŞOFÖRLERE TUDES DENETİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni bir düzenleme ile kaliteyi yükseltmek adına araçlarla birlikte şoförler için “TUDES” adı altında yeni bir sistem oluşturduğunu belirten TŞOF Yönetim Kurulu Üyesi Halit Yılmaz, şunları söyledi: “Yeni düzenleme ile şoför esnafı iğneden ipliğe denetlenerek, kötü niyetli şoförler sistemin dışında bırakılarak hizmette kalite gelecektir. Artık taksicilikte çok farklı bir sistem olacağını söyleyebilirim. Avrupa’da dahi olmayan yeni nesil bir taksicilik geldiğini sevinçle söylemek istiyorum.”

Son Güncelleme: 03.06.2018 06:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maden işletmelerine 1,1 milyon lira ceza
Maden işletmelerine 1,1 milyon lira ceza
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı açıklama
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Tamamen manipülasyon ve spekülatif amaçlı açıklama
Oy pusulaları PTT'ye emanet
Oy pusulaları PTT'ye emanet
Yeni emekli olanlara da ikramiye müjdesi
Yeni emekli olanlara da ikramiye müjdesi
Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?
Emekliler maaşlarını ne zaman alacak?
'Hedefimiz, Türkiye'de milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak'
'Hedefimiz, Türkiye'de milyar dolarlık Türk yazılım şirketi yaratmak'
Bankalardan tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcı
Bankalardan tarihin en güçlü 2. çeyrek başlangıcı
ASELSAN ikincil halka arz için talep toplamaya başladı
ASELSAN ikincil halka arz için talep toplamaya başladı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim