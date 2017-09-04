'Talih Kuşu' geçen yıl 1,2 milyar lira dağıttı

ANKARA(AA) - Zenginlik hayallerinin değişmeyen adresi Milli Piyango İdaresi, geçen yıl şans oyunlarından 2,7 milyar lira satış geliri elde ederken, ikramiye kazanan talihlilere 1,2 milyar liradan fazla ödeme yaptı.

AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi verilerinden derlediği bilgilere göre, İdarenin geçen yıl toplam gelirleri, vergiler dahil 2 milyar 814 milyon 623 bin 803 lira oldu. Bunun yaklaşık 2 milyar 725,2 milyar lirası şans oyunları satış gelirlerinden, 89,4 milyon lirası da diğer gelirlerden oluştu.

İdarenin 2016 yılı ikramiye ödemeleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,9 artarak 1 milyar 221 milyon 652 bin 143 lirayı buldu.

Geçen yıl Milli Piyango İdaresi tarafından hazineye 655,5 milyon lira, kamuya 581,4 milyon lira pay aktarılırken, bayi komisyonları ve aracılık giderleri 231,3 milyon lirayı, faaliyet ve işletme giderleri de 124,8 milyon liraya ulaştı.

İdare, geçen yıl en fazla satış hasılatını 1 milyar 762,3 milyon lira ile "sayısal oyunlar"dan sağlarken, kasasına "piyango" satışlarından 735,8 milyon lira, "hemen kazan" satışlarından da 227,1 milyon lira girdi.

66 milyon piyango bileti satıldı

Geçen yıl 31 Aralık çekilişi de dahil olmak üzere 5'i özel, toplam 33 piyango çekilişi düzenlendi, bu çekilişlerde 65 milyon 997 bin 82 bilet satıldı. Bunların 60,6 milyonu çeyrek, 4,1 milyonu yarım, 1,3 milyonu da tam biletlerden oluştu.

2016'da piyango oyunu satışının yüzde 56'sına denk gelen 413,4 milyon liralık ikramiye talihlilere dağıtıldı. Piyango oyunu satış gelirlerinin, şans oyunları toplam satış geliri içindeki payı da yüzde 27 oldu.

İdare tarafından, 2016'da toplam 227 milyon 104 bin 46 adet "hemen kazan" bileti satılırken, bu kapsamda 141,5 milyon lira ikramiye ödemesi gerçekleştirildi.

Süper Loto'ya ilgi arttı

Sayısal oyunlardan "süper loto"nun satış geliri geçen yıl yüzde 43,5 artarak 423,4 milyon liradan 607,6 milyon liraya çıktı.

Satış gelirleri "sayısal loto"da 588 milyon lira, "şans topu"nda 314,1 milyon lira, "on numara"da 252,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Sayısal oyunlarda oynanan kolon adetleri geçen yıl, 2015'e göre yüzde 4,9 azalarak 1 milyar 491 milyon 254 bin 543 oldu.