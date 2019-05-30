Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi



Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin davada görüşünü açıklayan Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptalini istedi. Danıştay savcısı esas hakkındaki mütalaasında, fabrikanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil ancak kanunla özelleştirilebileceğini vurguladı.

Mütalaada, fabrikanın “verimliliğini artırmak, kamu giderlerinde azalma sağlamak ve Hazine'ye ait taşınmazları değerlendirmek” şeklindeki amaçları gerçekleştirecek bir kurum olmadığı, askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde ve Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu'nda belirtilen esasların da dışında özelleştirildiği ifade edilen mütalaada, bu nedenlerle işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

SAVCI HAKLI BULDU

Halkın Kurtuluşu Partisi'nin (HKP), Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi işleminin iptali için açtığı davada çok önemli bir gelişme yaşandı. Davada, esas hakkında mütalaasını sunan savcı, HKP'nin başvurusunu haklı bularak, işlemin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.



ÖZELLEŞTİRME KANUNLA YAPILABİLİR

Savcı mütalaasında, Özelleştirme Kanunu'nda yapılan değişikliğin, fabrikanın Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilebilmesi için yeterli olmadığı, Anayasa'ya göre özelleştirmenin ancak kanunla yapılabileceği ifade edildi. Savunma Sanayi Kanunu'na göre, askeri tesislerde gerçekleştirilen projelerin, kanundaki ayrı bir özel statüyle korunduğu belirtilen mütalaada, buna karşın özelleştirme işlemi yapılırken, kanundaki bu özel statünün dikkate alınmadığı, işlemin bu yönüyle de yasaya aykırı olduğu ifade edildi.



ASKERİ TESİS VURGUSU

Mütalaada, fabrikanın “verimliliğini artırmak, kamu giderlerinde azalma sağlamak ve Hazine'ye ait taşınmazları değerlendirmek” amaçlarıyla özelleştirildiği iddialarına da yanıt verilerek, fabrikanın bu amaçları gerçekleştirecek bir kurum değil, askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde ve kanunda belirtilen esasların da dışında özelleştirildiği ifade edilen mütalaada, bu nedenlerle işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

‘Bu, vatana ihanettir'

HKP'den ise konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor. Bugüne dek Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk kurumları nezdinde yüzlerce hukuk savaşımı verdik, veriyoruz. Çünkü bu vatanı halkımız bin bir zorluklarla, büyük özverilerle yarattı, kolayca da kaybedilemez. Tank-Palet Fabrikası'nın özelleştirilme kapsamına alınmasını hukuk terimlerle açıklamanın yetmeyeceğini, bir ülke ve ordusunun ve savaş gücünün yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etmek zorundayız. Dolayısıyla bu özelleştirme vatana ihanettir.”