Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
89140
ALTIN
242.975
DOLAR
5.9123
STERLİN
7.4815
EURO
6.5835

Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi

Türkiye'nin askeri alanda milli imkanlarla kurduğu Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a 50 milyon dolar karşılığı satışına Danıştay'dan dönecek mi?

Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi

Türkiye'nin askeri alanda milli imkanlarla kurduğu Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar'a 50 milyon dolar karşılığı satışına Danıştay'dan dönecek mi?

30 Mayıs 2019 Perşembe 09:17
Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi

Tank fabrikasının Katar'a satışına Danıştay dur dedi


Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesine ilişkin davada görüşünü açıklayan Danıştay savcısı, özelleştirme işleminin iptalini istedi. Danıştay savcısı esas hakkındaki mütalaasında, fabrikanın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle değil ancak kanunla özelleştirilebileceğini vurguladı. 

Mütalaada, fabrikanın “verimliliğini artırmak, kamu giderlerinde azalma sağlamak ve Hazine'ye ait taşınmazları değerlendirmek” şeklindeki amaçları gerçekleştirecek bir kurum olmadığı, askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde ve Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu'nda belirtilen esasların da dışında özelleştirildiği ifade edilen mütalaada, bu nedenlerle işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

SAVCI HAKLI BULDU

Halkın Kurtuluşu Partisi'nin (HKP), Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi işleminin iptali için açtığı davada çok önemli bir gelişme yaşandı. Davada, esas hakkında mütalaasını sunan savcı, HKP'nin başvurusunu haklı bularak, işlemin iptal edilmesi gerektiğini bildirdi.


ÖZELLEŞTİRME KANUNLA YAPILABİLİR

Savcı mütalaasında, Özelleştirme Kanunu'nda yapılan değişikliğin, fabrikanın Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirilebilmesi için yeterli olmadığı, Anayasa'ya göre özelleştirmenin ancak kanunla yapılabileceği ifade edildi. Savunma Sanayi Kanunu'na göre, askeri tesislerde gerçekleştirilen projelerin, kanundaki ayrı bir özel statüyle korunduğu belirtilen mütalaada, buna karşın özelleştirme işlemi yapılırken, kanundaki bu özel statünün dikkate alınmadığı, işlemin bu yönüyle de yasaya aykırı olduğu ifade edildi.


ASKERİ TESİS VURGUSU

Mütalaada, fabrikanın “verimliliğini artırmak, kamu giderlerinde azalma sağlamak ve Hazine'ye ait taşınmazları değerlendirmek” amaçlarıyla özelleştirildiği iddialarına da yanıt verilerek, fabrikanın bu amaçları gerçekleştirecek bir kurum değil, askeri tesis niteliğinde bulunduğu ve milli güvenlik hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulduğu vurgulandı. Fabrikanın kamu yararına aykırı biçimde ve kanunda belirtilen esasların da dışında özelleştirildiği ifade edilen mütalaada, bu nedenlerle işlemin iptal edilmesi gerektiği belirtildi.

‘Bu, vatana ihanettir'

HKP'den ise konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkan hukuk insanlarının hâlâ kalabilmiş olması bizleri sevindiriyor. Bugüne dek Cumhuriyet Savcılıkları, İdari Yargı, Anayasa Mahkemesi ve Uluslararası Hukuk kurumları nezdinde yüzlerce hukuk savaşımı verdik, veriyoruz. Çünkü bu vatanı halkımız bin bir zorluklarla, büyük özverilerle yarattı, kolayca da kaybedilemez. Tank-Palet Fabrikası'nın özelleştirilme kapsamına alınmasını hukuk terimlerle açıklamanın yetmeyeceğini, bir ülke ve ordusunun ve savaş gücünün yok edilmesi anlamına geldiğini ifade etmek zorundayız. Dolayısıyla bu özelleştirme vatana ihanettir.”

Arifiye'de şiddetli patlama: Doğal Gaz Boru Hattı patladı
Arifiye'de şiddetli patlama: Doğal Gaz Boru Hattı patladı
Sakarya’da berberlerin Pazar tatili kararını mahkeme durdurdu
Sakarya’da berberlerin Pazar tatili kararını mahkeme durdurdu
TEM'de takla atan otomobilde baba oğul öldü, 3 kişi yaralandı
TEM'de takla atan otomobilde baba oğul öldü, 3 kişi yaralandı
TEM'in Arifiye geçişinde TIR devrildi, Ankara yönü 1.5 saat ulasıma kapandı
TEM'in Arifiye geçişinde TIR devrildi, Ankara yönü 1.5 saat ulasıma kapandı
Freni boşalan TIR altında ezilmekten son anda kurtuldu
Freni boşalan TIR altında ezilmekten son anda kurtuldu
ARİFİYE- PENDİK ARASI EKSPRES SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR
ARİFİYE- PENDİK ARASI EKSPRES SEFERLERİ YENİDEN BAŞLIYOR
Anahtar Kelimeler:
SakaryaArifiye Tank Palet FabrikasıTank FabrikasıDanıştay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor
İBB, 200 bin balon, 50 bin fincan takımı alıyor
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılıyor
Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor
Tiffany Tomato markaları icradan satışa çıkıyor
OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor
OTİAD Başkanı Kandağ; 60 bin kişi ihracat için çalışıyor
Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi'ne 100 bin kişi katıldı
Akkuyu Nükleer Bilgilendirme Merkezi'ne 100 bin kişi katıldı
İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin
İngilizce Türkçe Kurumsal Tercüme İçin RDS Tercüme'ye Güvenin
Deniz ve Ferahlık Temalı Davetiye Örnekleri
Deniz ve Ferahlık Temalı Davetiye Örnekleri
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun
Çandarlı Emlak Ofisleri İle Gayrimenkul Sahibi Olun

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort