Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Tarım havzalarında desteklenecek 21 ürün belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 941 havzada üretimi desteklenecek 21 ürünün listesini oluşturdu.

Tarım havzalarında desteklenecek 21 ürün belli oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 941 havzada üretimi desteklenecek 21 ürünün listesini oluşturdu.

22 Ağustos 2017 Salı 14:10
Tarım havzalarında desteklenecek 21 ürün belli oldu

ANKARA (AA) - Merve Özlem Çakır - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 941 havzada üretimi desteklenecek 21 ürünün listesini belirledi.

AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, Bakanlık tarafından yürütülen Milli Tarım Projesi kapsamında havza bazında desteklenecek ürünler belli oldu.

Bitkisel üretim faaliyetlerinin planlanması, toprakların boşa ekilmemesi, üretilen ürünlerin elde kalmaması ve arz talep dengesizliğinin yaşanmaması için hayata geçirilecek bu model ile belirlenen 941 tarım havzasında 21 ürünün üretimi desteklenecek.

Desteklenecek ürünler

Havza bazlı destekleme uygulamaları kapsamında, Türkiye'de arz açığı bulun​​an, stratejik ve bölgesel açıdan, insan beslenmesi, sağlığı ve hayvansal üretim açısından önem arz eden buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkilerinden oluşan 21 ürüne ilişkin bölgeler tek tek değerlendirilerek belirlendi.

Söz konusu ürünlerle ilgili veriler, ekim nöbeti (münavebe), iklim, toprak ve topografya, mevcut su potansiyeli ve bitki su tüketimi, il ve ilçelerdeki kamu, STK ve üniversitelerin teklifleri dikkate alınarak 1 milyardan fazla verinin yer aldığı Karar Destek Sistemi sonucunda dağıtıldı.

2017 sezonunda uygulanacak bu model kapsamında desteklenecek ürünlerin dağılım listelerinin kooperatiflere, birliklere, odalara ve üreticilere duyurulmasıyla ilgili olarak il ve ilçe müdürlüklerine talimat gönderildi.

Söz konusu havzaların ve üretimi desteklenecek ürünlerin bulunduğu listeye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
941 HavzaEkonomiGıda Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıMilli Tarım Projesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Borsa günü yatay tamamladı
Borsa günü yatay tamamladı
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Halkbank’a Makedonya’da ödül
Takasbank Genel Müdürü Kayacık
Takasbank Genel Müdürü Kayacık "AA Finans Masası"na konuk olacak
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
TÜSİAD'dan Tekfen Holding'e başsağlığı mesajı
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Yapı ruhsatı verilen bina sayısında artış
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bayram kredisi kampanyaları başladı
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bodrum zincir otellerin ilgi odağı oldu
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek
Bayram tatilcileri için 42 bin uçuş gerçekleştirilecek

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim