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Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı'nın fon yönetimi KT Portföy'e emanet

- Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı, fonlarının belli bir kısmının profesyonel yönetimi için KT Portföy'ü seçti

Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı'nın fon yönetimi KT Portföy'e emanet

- Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı, fonlarının belli bir kısmının profesyonel yönetimi için KT Portföy'ü seçti

15 Eylül 2017 Cuma 18:01
Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı'nın fon yönetimi KT Portföy'e emanet

İSTANBUL (AA) - Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri (Tarım Kredi) Personeli Sosyal Yardım Vakfı, bireysel portföy yönetimi için KT Portföy'ü tercih etti.

Kuveyt Türk açıklamasına göre, katılım (faizsiz) finans ilkelerine göre portföy yönetimi yapan KT Portföy, bundan sonra Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı'nın fonlarını da yönetecek.

Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı, fonlarının belli bir kısmının profesyonel yönetimi için KT Portföy'ü seçti. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın iştiraki olan ve yönettiği fon çeşitliliği itibarıyla "öncü" konumda bulunan KT Portföy, TL ve YP menkul kıymet fonları, çeşitli stratejilerdeki serbest fonlar ve emeklilik yatırım fonları yönetiyor.

KT Portföy, Tarım Kredi Personel Sosyal Yardım Vakfı ile imzaladığı Bireysel Portföy Yönetimi sözleşmesiyle bu alandaki ürün ve hizmet çeşitliliğine bir yenisini eklemiş oldu. KT Portföy, farklı stratejilerde gayrimenkul ve girişim sermayesi yatırım fonları kurarak bu yeniliklerine devam etmeyi hedefliyor.

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