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Tarımsal kalkınmada 122,2 milyon avro hibe için son 5 gün

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun destekleri kapsamında 122,2 milyon avro hibenin verileceği ikinci çağrı dönemi için başvurular 26 Eylül'de sona erecek.

Tarımsal kalkınmada 122,2 milyon avro hibe için son 5 gün

Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun destekleri kapsamında 122,2 milyon avro hibenin verileceği ikinci çağrı dönemi için başvurular 26 Eylül'de sona erecek.

22 Eylül 2017 Cuma 16:40
Tarımsal kalkınmada 122,2 milyon avro hibe için son 5 gün

ANKARA(AA) - Tarım ve Kırsal Kalkınma Kurumunun (TKDK) destekleri kapsamında 122,2 milyon avro hibe verilecek çağrı dönemi için başvuruların sona ermesine 5 gün kaldı.

AA muhabirinin TKDK'den aldığı bilgilere göre, Avrupa Birliğine (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı II (IPARD II) Programı'nın ikinci çağrı dönemi başvuruları 6 Eylül'de başladı.

Kurumun "Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar Tedbiri" çerçevesinde, süt ve süt ürünleri, kırmızı et ve et ürünleri, kanatlı eti ve et ürünleri, su ürünleriyle meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yüzde 50 hibeyle desteklenecek sektörlere toplam 122 milyon 177 bin 559 avro bütçe ayrıldı.

Söz konusu destek için başvurular 26 Eylül Salı günü sona erecek. Başvuruda yoğunluktan dolayı sıkıntı yaşanmaması için işlemlerin son güne bırakılmaması önem taşıyor.

İşlemler sadece elektronik ortamda "http://onlinebasvuru.tkdk.gov.tr" internet adresinden gerçekleştirilebiliyor. Online başvuru çıktısının, istenen diğer belgelerle il koordinatörlüklerine 28 Eylül Perşembe gününe kadar teslim edilmesi gerekiyor.

Destekleme kapsamında; Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere 42 il bulunuyor.

Muhabir: Merve Özlem Çakır

Anahtar Kelimeler:
EkonomiHibeTarım Ve Kırsal Kalkınma Kurumu
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