"Tarlaların Dev Adamları Projesi"ne Genç Baykuş Ödülü

İSTANBUL (AA) - TürkTraktör, Case IH markası için yapılan araştırmalarla hayata geçirdiği Tarlaların Dev Adamları Projesi'yle Baykuş Ödülleri 2017'den Genç Baykuş kategorisinde kazandığı Gümüş Ödül ile döndü.

Şirket açıklamasına göre, TürkTraktör, Türkiye Araştırmacılar Derneği'nin (TÜAD), araştırma sektöründeki başarılı pazarlama ve sosyal araştırmalarını ödüllendirmek için bu yıl 5'incisini düzenlediği Baykuş Ödülleri'nde Genç Baykuş kategorisinde yarışan projesiyle Gümüş Ödül'e layık bulundu.

CaseIH markası için model-seri bazında düzenli olarak müşteri beklentileri araştırmaları yapan TürkTraktör, 2016 yılında kalitatif araştırma yöntemini kullanarak Edirne, Tekirdağ, Konya Adana ve Ankara'da yüksek beygir güçlü traktör sahipleriyle derinlemesine görüşmeler yaptı. Araştırmanın sonucunda bu segmentte bulunan müşterilerin daha özel bir ekip ile yönetimle müşteri memnuniyeti ve iş verimliliğinin artabileceği görüldü.

Araştırmanın sonuçlarının analiz edilmesi ile TürkTraktör stratejik bir adım atarak müşteri odaklı bir hizmeti müşterilerine sunmaya başladı. Şirket ile mevcut ve potansiyel müşteriler arasında özel bir iletişim köprüsü olarak görev yapacak; müşterilerin her türlü sorun, beklenti ve önerilerine mümkün olduğunca hızlı cevap verecek, müşterilere markalarının her an kendilerinin yanında olduğunu hissettirecek Tarlanın Dev Adamları (RedPro Team) ekipleri oluşturuldu.

Bu proje kapsamında çiftçiler ile şirket arasında sağladığı etkili ve hızlı iletişim ile geri bildirimlerin merkeze etkin bir şekilde aktarılması, çiftçiler nezdinde artırılan güven ile müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin geliştirilmesi ile varolan müşterilerin potansiyel müşteriler için birer marka elçisine dönüştürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırmanın iş süreçleri ve kararlarına yarattığı etki, katma değeri ve önemini vurgulamak için tasarlanan Baykuş Ödülleri'nde TürkTraktör'ün projesi, bu kriterleri karşılayan bir çalışma örneği olması nedeniyle ödüle layık görüldü.