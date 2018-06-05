Taşınmaz ticaretinde yeni dönem

ANKARA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, taşınmaz ticaretini düzenleyen yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre, taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirlerle esnaf ve sanatkarlar tarafından yapılacak. Yetki belgesini, meslek odasına kayıtlı, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olan, on sekiz yaşını dolduran, belirli suçlardan hüküm giymeyen ve diğer belirlenen şartları sağlayanlar alabilecek.

Gerçek kişi tacirlerle esnaf ve sanatkarların kendileri, ticaret şirketleriyle diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az biri, şubelerde şube müdürü ve taşınmaz ticareti yapılan işletmelerde çalıştırılan pazarlama ve satış personelinin mesleki yeterlilik belgesine sahip olması zorunlu olacak.

Ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticaretiyle ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlarda ise bu şart aranmayacak. Böylece, taşınmaz ticaretinin belirli nitelikleri taşıyanlar tarafından yapılması, bunu yapan işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılması sağlanacak.

Taşınmaz ticaretiyle uğraşanlar mesleğini icra ederken belirli ilke ve kurallara uygun hareket edecek. Bu kapsamda, taşınmaz ticaretine yönelik hizmet verilen işletmede, taşınmaz ticaretine konu hizmetler dışında ticari faaliyette bulunulamayacak, verilen hizmet nedeniyle edinilen bilgi ve belgeler yetkilendirme sözleşmesinde belirtilen esaslar dışında açıklanamayacak ve kullanılamayacak, hizmet sunulurken ahlaka uygun, adil, dürüst, özenli ve makul şekilde hareket edilecek. Bu ilke ve kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda yetki belgesi iptal edilecek.

İşletmelerin belirli fiziksel şartları sağlaması da gerekecek. Taşınmaz ticaretinin takip ve kontrolünün sağlanması amacıyla Bakanlık tarafından "Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi" oluşturulacak. Yetki belgesi verilmesi, askıya alınması, yenilenmesi ve iptal edilmesi işlemleri bu sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

Mevcut durumda gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticareti yapan gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarlar, faaliyetlerine devam edebilmek için durumlarını yönetmelikte öngörülen şartlara uygun hale getirerek on sekiz ay içinde yetki belgesi alacak. Bu kişilerde lise mezunu olma şartıyla faaliyette bulundukları işletmenin adresini değiştirmedikleri sürece yönetmelikte öngörülen fiziksel şartlar aranmayacak.

Muhabir: Ayşenur Sağlam