Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı



Tat Gıda, "Tohum" adını verdiği Ar-Ge merkezinin açılışını bir konferansla yaptı. MustafaKemalpaşa'da kurulan ve "Tohumdan Geleceğe" sloganı ile çalışmalarını sürdürecek merkezde 20 kişilik bir ekip görev alacak. Tat Gıda Ceo'su Arzu Aslan Kesimer, "Tat Gıda'da tüm stratejilerimizin odağında yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir, karlı büyüme misyonumuz yatıyor, organizasyonumuzda da tüm takım arkadaşlarımla bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyor, tüketicimizin iç görüsüne kulak veriyoruz. İç görü ve inovasyon kültürümüzle çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz Ar-Ge merkezimizle sektöre yeni kategoriler, yenilikçi ürünler ekleyeceğimiz günlerin heyecanı içindeyiz" dedi.

Sektöründe birçok ilkin öncüsü olan Tat Gıda Sanayi A.Ş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak, Ar-Ge merkezinin faaliyete geçtiğini "Tohumdan Geleceğe" adını verdiği konferans aracılığıyla duyurdu. İnovasyonu kurum kültürüne yaymayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen Tat Gıda'nın Tohum Ar-Ge merkezi, gıda, tarım, teknoloji, ambalajlama, tüketici ve beslenme başlıkları altındaki çalışmalarını üniversite işbirlikleriyle ve alanında uzman akademisyenlerle sürdürecek.

Uzman ekipler

Tohumdan sofraya gıdanın geleceği üzerine konuşulan ilk bilimsel buluşma etkinliğinde geleceğin gıda sektörünün bilgi temelli ürünlerden oluşacağının altı çizildi. Zurich, Hollanda, Türkiye ve İtalya'dan alanının önemli üniversitelerinden uzman akademisyenler ve katılımcıların yer aldığı konferansta tarımdan sofraya kadarki tüm süreçlerde geleceği şekillendirecek gıda çalışmalarının tüketici eğilimleriyle şekillendiği anlatıldı. İkinci beyin olarak belirtilen bağırsak-beyin etkileşiminin bilimsel açıklamalarının yanında beslenmenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerine etkilerinden, gıda üretim proseslerinde alternatif teknolojilerin gıdalara uygulanmasının yanı sıra, gıda ambalajlamanın tüketici ihtiyaçlarına göre şekillendiğine, paketleme fonksiyonu dışında birçok fonksiyonu da beraberinde getirdiğine değinilerek paketlemenin gıda üretim prosesinin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı.

Yurtdışı ve yurtiçinde bulunan alanının önemli üniversitelerinden uzman akademisyenlerin yer aldığı akademi kuruluyla bilim temelli faaliyetlerine devam edecek Ar-Ge merkezinde doktoralı ve yüksek lisanslı mühendisler, fen bilimleri mezunları, gıda meslek yüksekokulu eğitimli kişilerle birlikte teknoloji uzmanları yer alıyor.

Üniversite işbirlikleri yaygınlaştırmanın, ortaklı projeleri artırmanın, ve yenilikçi ürünler geliştirmenin yanında, Tohum Ar-Ge Merkezi tüketici ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güçlü

işbirlikleriyle yenilikçi fikir ve projelerin gelişimine ortam sağlayarak tüketicisine değer katan, fark yaratan ürün ve süreçler geliştirmeyi hedefliyor.

Arzu Aslan Kesimer: "Geleceği Yöneteceğiz"

'Geleceği tasarlamak çok önemli çünkü yıllardır değişimi yönetiyoruz' diye konuşan Tat Gıda Ceo'su Arzu Aslan Kesimer "Araba kullanmayı nasıl düşünmeden yapıyorsak değişimi de düşünmeden yönetiyoruz. Değişimi yönetmek artık rutin, şimdi öncelikli olan geleceği yönetmek. Geleceği yönetmek için de çok değerli bilim insanlarından oluşan bir Bilim Kurulu oluşturmayı gerekli gördük. Her şeyi 'şimdi' ve 'hemen' isteyen Z kuşağının bundan sonra nasıl besleneceğini, hangi ambalajlarda atıştırmalık isteyeceğini düşünmeye başlamanın tam zamanı" dedi.

Kesimer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Köklü üç markayı çatısı altında bulunduran, her gün girdiği yüzbinlerce mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmak için çalışmalarını yürüten Tat Gıda olarak her adımda işimizi nasıl daha iyi yapacağımızı, tüketicimizi nasıl daha mutlu edeceğimizi anlamak için her fırsatta kendisini sorgulayan bir şirketiz. Değişimin altında ezilmemek için onu yönetmek gerekiyor. Bu da dünyayı anlamakla, çağa ayak uydurmak ve değişmekle oluyor. Tohum Ar-Ge merkezimizi tam da bu amaçla kurduk. Bu merkez sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir merkez olarak kurgulandı."