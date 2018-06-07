Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
97099
ALTIN
190.703
DOLAR
4.5664
STERLİN
6.1503
EURO
5.3994
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı

Tat Gıda, "Tohum" adını verdiği Ar-Ge merkezinin açılışını bir konferansla yaptı. MustafaKemalpaşa'da kurulan ve "Tohumdan Geleceğe" sloganı ile çalışmalarını sürdürecek merkezde 20 kişilik bir ekip görev alacak. 

Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı

Tat Gıda, "Tohum" adını verdiği Ar-Ge merkezinin açılışını bir konferansla yaptı. MustafaKemalpaşa'da kurulan ve "Tohumdan Geleceğe" sloganı ile çalışmalarını sürdürecek merkezde 20 kişilik bir ekip görev alacak. 

07 Haziran 2018 Perşembe 10:58
Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı

Tat Gıda, Ar-Ge Merkezini Hizmete Açtı


Tat Gıda, "Tohum" adını verdiği Ar-Ge merkezinin açılışını bir konferansla yaptı. MustafaKemalpaşa'da kurulan ve "Tohumdan Geleceğe" sloganı ile çalışmalarını sürdürecek merkezde 20 kişilik bir ekip görev alacak. Tat Gıda Ceo'su Arzu Aslan Kesimer, "Tat Gıda'da tüm stratejilerimizin odağında yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir, karlı büyüme misyonumuz yatıyor, organizasyonumuzda da tüm takım arkadaşlarımla bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyor, tüketicimizin iç görüsüne kulak veriyoruz. İç görü ve inovasyon kültürümüzle çalışmalarımızı gerçekleştireceğimiz Ar-Ge merkezimizle sektöre yeni kategoriler, yenilikçi ürünler ekleyeceğimiz günlerin heyecanı içindeyiz" dedi.

Sektöründe birçok ilkin öncüsü olan Tat Gıda Sanayi A.Ş, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanarak, Ar-Ge merkezinin faaliyete geçtiğini "Tohumdan Geleceğe" adını verdiği konferans aracılığıyla duyurdu. İnovasyonu kurum kültürüne yaymayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyen Tat Gıda'nın Tohum Ar-Ge merkezi, gıda, tarım, teknoloji, ambalajlama, tüketici ve beslenme başlıkları altındaki çalışmalarını üniversite işbirlikleriyle ve alanında uzman akademisyenlerle sürdürecek.

Uzman ekipler

Tohumdan sofraya gıdanın geleceği üzerine konuşulan ilk bilimsel buluşma etkinliğinde geleceğin gıda sektörünün bilgi temelli ürünlerden oluşacağının altı çizildi. Zurich, Hollanda, Türkiye ve İtalya'dan alanının önemli üniversitelerinden uzman akademisyenler ve katılımcıların yer aldığı konferansta tarımdan sofraya kadarki tüm süreçlerde geleceği şekillendirecek gıda çalışmalarının tüketici eğilimleriyle şekillendiği anlatıldı. İkinci beyin olarak belirtilen bağırsak-beyin etkileşiminin bilimsel açıklamalarının yanında beslenmenin yaşam kalitesi ve sağlık üzerine etkilerinden, gıda üretim proseslerinde alternatif teknolojilerin gıdalara uygulanmasının yanı sıra, gıda ambalajlamanın tüketici ihtiyaçlarına göre şekillendiğine, paketleme fonksiyonu dışında birçok fonksiyonu da beraberinde getirdiğine değinilerek paketlemenin gıda üretim prosesinin ayrılmaz parçası olduğu vurgulandı.

Yurtdışı ve yurtiçinde bulunan alanının önemli üniversitelerinden uzman akademisyenlerin yer aldığı akademi kuruluyla bilim temelli faaliyetlerine devam edecek Ar-Ge merkezinde doktoralı ve yüksek lisanslı mühendisler, fen bilimleri mezunları, gıda meslek yüksekokulu eğitimli kişilerle birlikte teknoloji uzmanları yer alıyor.

Üniversite işbirlikleri yaygınlaştırmanın, ortaklı projeleri artırmanın, ve yenilikçi ürünler geliştirmenin yanında, Tohum Ar-Ge Merkezi tüketici ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, güçlü

işbirlikleriyle yenilikçi fikir ve projelerin gelişimine ortam sağlayarak tüketicisine değer katan, fark yaratan ürün ve süreçler geliştirmeyi hedefliyor.

Arzu Aslan Kesimer: "Geleceği Yöneteceğiz"

'Geleceği tasarlamak çok önemli çünkü yıllardır değişimi yönetiyoruz' diye konuşan Tat Gıda Ceo'su Arzu Aslan Kesimer "Araba kullanmayı nasıl düşünmeden yapıyorsak değişimi de düşünmeden yönetiyoruz. Değişimi yönetmek artık rutin, şimdi öncelikli olan geleceği yönetmek. Geleceği yönetmek için de çok değerli bilim insanlarından oluşan bir Bilim Kurulu oluşturmayı gerekli gördük. Her şeyi 'şimdi' ve 'hemen' isteyen Z kuşağının bundan sonra nasıl besleneceğini, hangi ambalajlarda atıştırmalık isteyeceğini düşünmeye başlamanın tam zamanı" dedi.

Kesimer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Köklü üç markayı çatısı altında bulunduran, her gün girdiği yüzbinlerce mutfağa sağlıklı, lezzetli ve güvenilir ürünler sunmak için çalışmalarını yürüten Tat Gıda olarak her adımda işimizi nasıl daha iyi yapacağımızı, tüketicimizi nasıl daha mutlu edeceğimizi anlamak için her fırsatta kendisini sorgulayan bir şirketiz. Değişimin altında ezilmemek için onu yönetmek gerekiyor. Bu da dünyayı anlamakla, çağa ayak uydurmak ve değişmekle oluyor. Tohum Ar-Ge merkezimizi tam da bu amaçla kurduk. Bu merkez sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir merkez olarak kurgulandı."

Anahtar Kelimeler:
Tat GıdaTohum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Ağbal memur maaşlarının yatacağı tarihi açıkladı
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası
Gürallar'dan 'Daha temiz bir gelecek' kampanyası
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası faiz kararına odaklandı
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
Tüketici kredileri sınırlamalarında yeni dönem
İş dünyasında cesur kadınların çağı
İş dünyasında cesur kadınların çağı
Hopi ile mobil ödeme sahile indi
Hopi ile mobil ödeme sahile indi
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Seltek Group 13. Dermatolojide Gelişmeler Simpozyumu'na Katıldı
Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü
Yudum ve Egemden'e Uluslararası Üstün Lezzet Ödülü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim