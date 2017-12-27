TAV 2018'de yurt dışında atağa geçecek

İSTANBUL(AA) - TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, AA muhabirine 2017 yılını değerlendiren ve 2018 öngörülerini paylaştı.

Şener, Türkiye ekonomisinin, 2016'da yaşanan olumsuzlukların ardından alınan tedbirlerin ve uygulanan teşviklerin de yardımıyla 2017'de hızlı bir toparlanma sürecine girdiğini söyledi.

Yılın ilk yarısında yüzde 5'in üzerine çıkan ve son çeyrekte de yüzde 11,1'e ulaşan büyüme oranının, yılın tamamı ve 2018'e ilişkin pozitif beklentileri güçlendirdiğini anlatan Şener, inşaat, sanayi ve özellikle de hizmetler sektöründe güçlü bir toparlanma ve büyümenin olduğunu ifade etti.

Şener, hükümetin açıkladığı Orta Vadeli Plan'da (OVP) 2018 büyüme beklentisinin yüzde 5,5 olarak yer aldığını anımsatarak, "Mali disiplini korumak, verimlilik artışını sağlamak ve eğitim, yatırımlar, iş gücü piyasası gibi alanlarda yapısal reformları hayata geçirmek yönünde atılacak adımlarla bu büyüme oranını yakalayacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

"Yılı 115 milyon yolcuya hizmet vererek tamamlayacağız"

Şener, havacılık sektörünü bir yıldan uzun süredir etkisi altına alan gelişmeler sonrasında, 2017'nin toparlanma yılı olduğunu aktararak, Türkiye'de faaliyet gösterdikleri havalimanlarının yolcu sayısında kuvvetli bir büyüme başladığını, İstanbul Atatürk Havalimanı çıkışlı dış hat yolcu trafiğinin yılın dokuz ayında yüzde 6 artış gösterdiğini kaydetti.

Yılı, yedi ülkedeki 174 havalimanımızda toplamda yaklaşık 115 milyon yolcuya hizmet vererek tamamlayacağız. 2018'de hizmet verdiğimiz yolcu sayısında ve buna paralel olarak finansal göstergelerimiz ile büyümeyi sürdürmeyi umuyoruz. Yeni havalimanlarını da portföyümüze ekleyerek inorganik büyümeyi de hedefliyoruz. Afrika'da, Nijerya ve Ruanda'da yeni projelerle ilgileniyoruz. Asya'da Kırgızistan ve Hindistan'da takip ettiğimiz projeler var. Servis şirketlerimiz de yeni projelerle büyümelerini sürdürecek.""TAV olarak büyümenin gerçekleşeceği pazarlara yoğunlaşıyoruz"

Şener, havalimanlarının, büyük ve stratejik altyapı yatırımları olduğunu vurgulayarak, şunları ifade etti:

"Dönemsel iniş çıkışlar yaşanmasına karşın, uzun vadede bu sektörde büyüme devam edecek. Kendi deneyimimiz de bunu gösteriyor. Havalimanı işletmecilerinin sektörel örgütlenmesi olan ACI World'ün verilerine göre, dünyada yolcu trafiğinin 2040'a kadar ortalama yılda yüzde 4,5 büyümesi bekleniyor. Gelişmekte olan ekonomilerin küresel yolcu trafiğindeki payı şu an yüzde 45 civarındayken, bu oran 2022'de yüzde 50,1'e, 2040'ta da yüzde 60'a çıkacak. Biz de TAV olarak büyümenin gerçekleşeceği pazarlara yoğunlaşıyoruz. Uzmanlaştığımız havalimanı işletmeciliği sektörüne odaklanarak, sahip olduğumuz bilgi birikimiyle bu pazarlardaki fırsatları değerlendirmeye devam edeceğiz."

"Mali istikrar ve yapısal reformlara yönelik çabalar döviz kurunda istikrarı sağlayacak"

Sani Şener, hükümetin, yatırım ortamını çekici hale getirmek ve yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için ciddi ve kapsamlı çalışmalar yürüttüğüne işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye gibi gelişmekte olan ekonomiler için yabancı yatırımın çok önemli olduğuna inanıyorum. Orta ve uzun vadede, geleceğin beklentilerine cevap verebilecek donanımlı bir iş gücü için eğitim sisteminin STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) becerilerine odaklanan bir şekilde geliştirilmesi, hukuk sistemini ve mali istikrarı güçlendirecek yapısal reformların sürekli hale gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde dünyayla rekabet içinde yüksek katma değere sahip üretim yapabilir, genç nüfusa istihdam sağlayabilir ve toplumsal refah seviyemizi daha da ileri taşıyabiliriz.

TAV olarak biz bir portföy yönetiyoruz ve bu sayede iniş çıkışlardan ciddi şekilde etkilenmeden dengeli bir büyüme yakalayabiliyoruz. Kur konusunda da gelirlerimiz ve giderlerimiz arasındaki dengeden dolayı kurdaki oynaklığa karşı doğal bir korumaya sahibiz. Küresel ekonomideki gelişmelere ve bölgemizdeki sosyopolitik ve ekonomik risklere de bağlı olmakla birlikte mali istikrar ve yapısal reformlara yönelik çabaların döviz kurunda da istikrarı sağlayacağına inanıyorum."