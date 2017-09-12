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TAV Havalimanları'nda yüzde 3,76 hisse satışı

- TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3,76'sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı

TAV Havalimanları'nda yüzde 3,76 hisse satışı

- TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3,76'sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı

12 Eylül 2017 Salı 13:11
TAV Havalimanları'nda yüzde 3,76 hisse satışı

İSTANBUL (AA) - TAV Havalimanları'nın kurucu ortaklarından Tepe İnşaat ve Sera Yapı hisselerinin bir kısmını yabancı kurumsal yatırımcılara sattı. Tepe ve Sera yönetim kurulunda yer almaya devam ederken, Sani Şener 2020'ye kadar İcra Kurulu Başkanlığı görevini sürdürecek.

TAV açıklamasına göre, TAV Havalimanları Holding hissedarlarından Tepe İnşaat Sanayi ve Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret, şirket sermayesinin yüzde 3,76'sına denk gelen 13 milyon 659 bin 376 adet hisseyi yurt dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara sattı.

Hisse başına 19,85 TL'den gerçekleşen işlem sonrasında paylarını satan ortaklar, 270 gün süre ile başka TAV Havalimanları Holding payı satmama taahhüdü verdi.

Satış sonrasında TAV Havalimanları Holding AŞ'de Tepe İnşaat Sanayi yüzde 5,06; Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret yüzde 1,29 paya sahip olacak. TAV Havalimanları'nın halka açıklık oranı ise yüzde 44,33'e yükselecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sani Şener, şunları kaydetti:

"TAV Havalimanları Holding'in kurucu ortakları olarak sahip olduğumuz hisselerin sadece bir kısmını sattık. TAV Havalimanları Holding'de yönetim kurulu üyeliklerimiz ve ortaklığımız devam ediyor. Tepe İnşaat'ın sattığı pay miktarıyla orantılı olarak Sera Yapı Endüstrisi beraber hareket etti.

Son dönemde Borsa İstanbul'da gerçekleşen hisse satış işlemlerine kıyasla düşük bir miktar olmasına rağmen, yabancı kurumsal yatırımcılar tarafından yüksek talep gelmesi ve çok kısa sürede satışın gerçekleşmesi, uluslararası şirketlerin Türkiye ekonomisine olan yüksek güvenlerinin bir göstergesidir."

Açıklamaya göre, Sani Şener, TAV Havalimanları Holding İcra Kurulu Başkanı olarak 2020 yılı başına kadar, 2020 yılından sonra ise en az iki yıl süre ile TAV Havalimanları Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak.

Şirketin Yönetim Kurulu Groupe ADP tarafından gösterilen 5 aday, Sera ve Tepe'nin gösterdiği birer aday ve 4 bağımsız üye ile toplam 11 üyeden oluşuyor.

Hisse satan hissedarların danışmanlığını Credit Suisse Securities (Europe) yürüttü.

Anahtar Kelimeler:
HisseSatışSera YapıTAV HavalimanlarıTepe İnşaat
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