Tavuk devinden açıklama

Tavuk devi Banvit tarafından KAP'a yapılan açıklamada satış evraklarının yetiştirilememesi yüzünden BRF'ye satış işleminin kapanışının ertelendiği bildirildi. BFR son günlerde Brezilya'daki et skandalıyla gündeme gelmişti.

İşte KAP’a yapılan açıklama:

Şirketimiz tarafından 21 Mart 2017 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklaması’nda, şirketimizin toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık %79.48’ine tekabül eden ve şirketimizin hâkim hissedarları Vural Görener, Emine Okşan Koçman, Emine Esra Görener Christoffel, Fatma Makbule Görener ve Aabar Investments PJS’nin (“Hissedarlar”) mülkiyetinde bulunan hisselerin tamamının satışına (“İşlem”) ilişkin olarak BRF GmbH ile Hissedarlar arasında 9 Ocak 2017 tarihinde imzalanan ve BRF GmbH tarafından Avusturya kanunları çerçevesinde kurulan BRF GmbH’ın bağlı ortaklığı olan TBQ Foods GmbH’a devir ve temlik edilen hisse satış sözleşmesi (“Sözleşme”) tahtında, İşlem’in kapanışının gerçekleşmesi ve Şirket hisselerinin devri için gereken ön koşulların bir kısmının tamamlandığı ve henüz tamamlanmamış ön koşulların öngörülen olağan genel kurul tarihi olan 13 Nisan 2017 tarihine dek tamamlanmasına yönelik tarafların birlikte çalıştıkları bilgisi verilmişti.