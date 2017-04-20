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Ekonomi:
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20 Nisan 2017 Perşembe 11:09

Tavuk Dünyası satılıyor

Ülkemizde 110,Almanya’da 3,Hollanda’da 4,Çin’de 2 ve Rusya’da 1 şubesi olmak üzere toplam 120 şubesi bulunan Tavuk Dünyası satılıyor.

Tavuk Dünyası satılıyor
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Tavuk Dünyası satılıyor

    Ülkemizde 110,Almanya’da 3,Hollanda’da 4,Çin’de 2 ve Rusya’da 1 şubesi olmak üzere toplam 120 şubesi bulunan Tavuk Dünyası satılıyor.Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin sermayesinin %47’sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralınması ve dolayısıyla Şirket’in GRI Gıda’nın tek kontrolüne geçmesine ilişkin Rekabet Kurulu'na başvuruldu.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bildirim’e konu işlem, Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.’nin (“Şirket”) sermayesinin %47’sini temsil eden paylarının GRI Gıda San. ve Tic. A.Ş. (“GRI Gıda”) tarafından devralınması ve dolayısıyla Şirket’in GRI Gıda’nın tek kontrolüne geçmesine ilişkindir.”
   Tavuk Dünyası markası, yeme içme sektöründe 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren, bugün 5 ülkede, 30 şehirde 70'den fazla noktada restoran-cafe hizmeti veren şirketleri bünyesinde bulunduran TD Gıda Hizmetleri tarafından geliştirilmiştir.
 
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Tavuk Dünyası Satılıyor
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