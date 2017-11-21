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TEB Aile Akademisi ile 1 milyon kişi finansal okuryazar oldu

- Ekim ayı itibarıyla ülke genelinde toplam 1 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi veren TEB Aile Akademisi, bu rakamı 2020 sonuna kadar 6,2 milyona çıkarmayı amaçlıyor

TEB Aile Akademisi ile 1 milyon kişi finansal okuryazar oldu

- Ekim ayı itibarıyla ülke genelinde toplam 1 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi veren TEB Aile Akademisi, bu rakamı 2020 sonuna kadar 6,2 milyona çıkarmayı amaçlıyor

21 Kasım 2017 Salı 14:16
TEB Aile Akademisi ile 1 milyon kişi finansal okuryazar oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Aile Akademisi, ekim ayı itibarıyla ülke genelinde toplam 1 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimi verdi.

TEB'in açıklamasına göre, banka, 2012 yılında "Sorumlu Bankacılık" anlayışıyla hayata geçirdiği TEB Aile Akademisi ile tasarruf alışkanlığının toplum genelinde yaygınlaşmasına ve finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Gerçekleştirdiği iş birlikleri ve verdiği eğitimlerle bireylerin bütçelerini daha verimli bir şekilde yönetebilmelerini amaçlayan TEB Aile Akademisi, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor.

İş birliği ile yürütülen projede ekim itibariyle ülke genelinde toplam 1 milyon kişinin finansal okuryazar olması sağlandı.

Proje kapsamında, Türkiye genelinde yer alan halk eğitim merkezleri kursiyerleri ve mesleki teknik liselerde okuyan öğrencilere finansal okuryazarlık eğitimi veren TEB Aile Akademisi, 2020 yılı sonuna kadar 6,2 milyon, hayata geçirdiği tüm projelerle de toplam 20 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor.


- "Tasarrufların yükseltilmesi için çalışıyoruz"


Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Türkiye'nin büyüme hedefini yakalayabilmesi için toplum genelinde tasarruf bilincinin gelişmesi gerektiğini belirterek, ancak tasarruf alışkanlığı gelişmiş, finansal bilinci yüksek bireylerin oluşturduğu bir toplumun sürdürülebilir ekonomik büyümeyi yakalayabileceğini bildirdi.

Bu düşünceyle hayata geçirdikleri TEB Aile Akademisi ile 5 yıldan bu yana Türkiye'nin tasarruf oranlarının yükseltilmesi noktasında çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Mendi, yaptıkları iş birlikleriyle finansal okuryazar bir nesil yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

Mendi, TEB Aile Akademisi çalışmaları kapsamında banka çalışanlarından oluşan gönüllü bir ekiple herkese açık ve ücretsiz eğitimler verildiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme ve Mesleki ve Teknik Eğitim genel müdürlükleri ile birlikte yürüttüğümüz iş birlikleri sayesinde, ekim ayı itibariyle toplam 1 milyon kişinin finansal okuryazar olmasını sağladık. Bu bizim ve ülkemiz için çok büyük bir başarı. İş birliklerinin yanı sıra TEB Aile Akademisi eğitimleriyle bugüne kadar bire bir olarak 235 bin kişiye ulaşarak tasarruf ve finansal okuryazarlık bilinci kazandırdık. Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle 2020 yılı sonuna kadar 20 milyon bireye eğitimlerimizi ulaştırmayı planlıyor, Türkiye nüfusunun yüzde 25'ini finansal okuryazar yapmayı amaçlıyoruz."

Anahtar Kelimeler:
Aile AkademisiTEBTürk Ekonomi Bankası
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