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TEB Denizli Pratik Şube açıldı

- TEB Genel Müdürü Leblebici: - "Her sektör gibi finans sektörünün de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi, bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor"

TEB Denizli Pratik Şube açıldı

- TEB Genel Müdürü Leblebici: - "Her sektör gibi finans sektörünün de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi, bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor"

04 Aralık 2017 Pazartesi 17:49
TEB Denizli Pratik Şube açıldı

DENİZLİ (AA) - Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Her sektör gibi finans sektörünün de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi, bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor." dedi.

Leblebici, TEB Pratik Şube açılış töreninde yaptığı konuşmada şubeyi ilk olarak Denizli'de müşterilerin hizmetine sunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bu yeni hizmet modelini ülkenin en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi başaran, sanayiden turizme, tekstilden tarıma farklı sektörlerde en gelişen iller arasında yer alan Denizli'de hayata geçirdikleri için mutlu olduğunu belirten Leblebici, ilkini Denizli'de açtıkları ve ülke genelinde yaygınlaştıracakları TEB Pratik Şube ile sektörün dijital dönüşümünü şekillendirmenin yanı sıra ülkenin gelecek vizyonuna da katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Leblebici, dijital dönüşümün hayatın her alanında yaşandığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Her sektör gibi finans sektörünün de yaşanan dijital dönüşüm sürecine bağlı olarak teknolojiyle entegre bir çalışma sistemini benimsemesi, bu dönüşüme ayak uydurması gerekiyor. Bu sürecin yönetilmesinde teknolojik altyapılarıyla bankalar önemli sorumluluklar üstleniyor. Biz TEB olarak, gelişen teknolojiyi operasyon süreçlerimizde kullanırken müşteri odaklı anlayışımızla bankacılık iş modellerimizi ve hizmet kanallarımızı geliştiriyoruz. Dijitalleşen bankacılık hizmetlerimizle müşterilerimizin işlemlerini çok daha kolay ve hızlı yapmasını, zamandan tasarruf etmesini sağlıyoruz. Hizmetlerimizi daha pratik hale getirirken, bankamızın operasyonel verimliliğini de artırıyoruz. Bu anlayışla dijital ve fiziki şubeyi birleştirdiğimiz TEB Pratik Şube'yi hayata geçirdik."

Törene Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve banka yetkilileri katıldı.

Anahtar Kelimeler:
BankaPratik şubeşubeTEBTürk Ekonomi Bankası
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